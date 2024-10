Brasil é prata e bronze no Mundial de triatlo paralímpico na Espanha

18/10/2024 16h13

"Os atletas brasileiros mostraram um ótimo desempenho no Mundial, destacando-se em suas respectivas categorias. A determinação e o comprometimento demonstrados por esses atletas os posicionam como fortes candidatos nas próximas competições", projetou Ivan Razeira, gerente de triatlo paralímpico na confederação brasileira da modalidade.

O segundo pódio brasileiro foi da mineira Letícia, que chegou em terceiro lugar na competição da classe PTVI (atletas com deficiência visual), com o tempo de 1h07min45s. O ouro ficou com a espanhola Susana Rodriguez (1h05min47s) e a prata com a italiana Francesca Tarantello (1h07min31s).

O Brasil foi representado ainda pelos atletas Jorge Luís Fonseca Ruíter Silva, ambos em classes para andantes com limitações físico motoras. Jorge concluiu a prova da classe PTS4 na nona posição, e Ruíter foi o 10º colocado na disputa da classe PTS5.