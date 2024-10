Bolsas da Europa operam sem direção única, ainda repercutindo BCE e após dados chineses

Por Sergio Caldas

São Paulo, 18/10/2024 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta sexta-feira, com o apetite por risco ainda parcialmente mantido pelo último corte de juros do Banco Central Europeu (BCE) e na esteira de dados econômicos positivos da China.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,26%, a 525,29 pontos.

Ontem, as maiores bolsas da Europa subiram, com o índice acionário alemão Dax renovando máxima histórica, após o BCE cortar suas principais taxas de juros pela terceira vez este ano. O relaxamento monetário adicional do BCE, que veio após confirmação de que os riscos de inflação na zona do euro seguem diminuindo, continua estimulando hoje a demanda por ações em partes do continente.

Já a China divulgou uma bateria de dados econômicos mais animadores, após recentes temores sobre a desaceleração da segunda maior economia do mundo. O PIB chinês teve expansão anual de 4,6% no terceiro trimestre, em linha com a previsão da FactSet, mas acima dos consensos do The Wall Street Journal e da Reuters, de 4,5% em ambos os casos. A indústria e o varejo chineses, por sua vez, surpreenderam positivamente em setembro.

Os sinais de recuperação da China ajudavam a impulsionar os subíndices europeus de mineração (+2%) e de artigos de luxo (+1,9%), no horário acima. O do setor imobiliário, por outro lado, caía 0,4%.

Às 6h55 (de Brasília), a Bolsa de Londres recuava 0,25%, a de Paris subia 0,61% e a de Frankfurt ganhava 0,18%. Entre mercados menores, as bolsas de Milão e Madri avançavam 0,42% e 0,21%, respectivamente, enquanto a de Lisboa cedia 0,12%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com