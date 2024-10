Biden saúda morte de Sinwar e projeta cessar-fogo em Gaza

BERLIM, 18 OUT (ANSA) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi recebido em Berlim pelo chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, nesta sexta-feira (18), no último compromisso do americano na Europa como chefe de Estado.

O encontro ainda reuniu o presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, que discutiram os principais conflitos internacionais e um possível cessar-fogo no Oriente Médio.

Segundo Biden, a morte do líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, em uma operação das forças israelenses remove um obstáculo importante para que se chegue a um acordo na região.

"Abre um caminho rumo à paz", disse o mandatário dos EUA.

Já Scholz reforçou o apoio da Alemanha a Israel contra grupos árabes armados no Oriente Médio. "Israel tem o direito de se defender", declarou o chanceler, compartilhando da mesma opinião do americano: "Esperamos que surjam possibilidades de um acordo para a trégua e a libertação de reféns".

Biden, nas suas conversas com os três líderes europeus, também se comprometeu a manter o apoio militar à Ucrânia na guerra contra a Rússia.

"Alemanha e EUA, juntos, apoiam o corajoso povo ucraniano na luta. Sei que o preço para manter este apoio é alto. Mas não se iludam, isso ainda é pouco perto do que aconteceria se o agressor conseguisse dominar [a Ucrânia]", destacou o americano.

Scholz, no entanto, acrescentou que o apoio a Kiev não significa que o conflito deve se tornar uma guerra da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). "Não queremos que o confronto termine em uma catástrofe ainda maior", garantiu o chanceler. (ANSA).

