Argumentos a favor de cortes rápidos nos juros pelo BCE aumentam com crescimento fraco e inflação controlada

Por Balazs Koranyi e Francesco Canepa

FRANKFURT (Reuters) - A inflação da zona do euro pode diminuir mais rapidamente do que se pensava anteriormente e o crescimento econômico também deve permanecer fraco, disseram autoridades do Banco Central Europeu e novas pesquisas nesta sexta-feira, reforçando os argumentos a favor de um ritmo rápido de cortes nas taxas de juros nos próximos meses.

O BCE reduziu os juros pela terceira vez este ano na quinta-feira devido à moderação das pressões dos preços. Os investidores agora veem cortes nas taxas de juros em cada uma das próximas quatro ou cinco reuniões do banco central, já que a inflação está a uma pequena distância de sua meta de 2% e o bloco flerta com a recessão.

Fontes próximas às deliberações do BCE disseram que a inflação poderia diminuir para 2% alguns trimestres antes do que se pensava anteriormente. Isso levou alguns membros do banco a defender, na quinta-feira, o abandono da promessa de manter a política monetária restritiva, disseram as fontes, um sinal implícito de que mais cortes estão por vir.

Em uma postagem de blog na sexta-feira, o presidente do banco central da Estônia, Madis Müller, também argumentou que as perspectivas haviam mudado acentuadamente desde as últimas projeções do BCE em setembro.

"O crescimento econômico será mais modesto do que se poderia esperar há apenas um ou dois meses, e isso provavelmente também reduzirá a pressão dos aumentos de preços", disse Müller.

Essa opinião foi reforçada pela própria Pesquisa de Analistas Profissionais do BCE, que mostrou que a inflação voltará a 2% muito mais rapidamente do que a equipe do banco central espera agora.

A pesquisa previu um crescimento de preços de 1,9% no próximo ano, abaixo dos 2% previstos há três meses e bem abaixo dos 2,3% que o BCE havia estimado para o ano como um todo.

O BCE só prevê uma inflação de 2% no último trimestre de 2025, mas a pesquisa sugere que isso poderá ocorrer muito mais rapidamente, especialmente porque o crescimento subjacente dos preços também desacelerará.

Muitos economistas revisaram suas próprias previsões desde que a inflação diminuiu para 1,7% no mês passado, sua taxa mais baixa em mais de 3 anos, e os preços fracos da energia, juntamente com o crescimento anêmico, prenunciam fraqueza das pressões de preços no futuro.

"Vemos a inflação voltando a subir para 1,9% em outubro e cruzando novamente os 2% em dezembro", disse o HSBC em uma nota. "Em seguida, ela deve oscilar entre 1,6% e 1,8% durante a maior parte do primeiro semestre de 2025."

"DIREÇÃO CLARA"

Parte da razão pela qual as autoridades e os investidores financeiros veem cortes rápidos nos juros é que o crescimento econômico continua a vacilar.

De fato, uma pesquisa separada do BCE com as principais empresas registrou uma nova desaceleração no ímpeto dos negócios, mesmo que elas ainda vejam algum crescimento modesto à frente, uma vez que a expansão nos serviços compensa a recessão no setor industrial.

O clima de desânimo entre as 95 grandes empresas não financeiras pesquisadas refletiu as crescentes preocupações com a competitividade, a incerteza sobre a transição verde, os altos custos e as preocupações com os acontecimentos políticos.

"Isso estava fazendo com que as empresas reduzissem os investimentos e se concentrassem no corte de custos, o que também pesou sobre a confiança do consumidor", disse o BCE, com base em uma pesquisa com 95 grandes empresas no final de setembro.

Tudo isso contribui para uma nova moderação no aumento dos preços, disseram as empresas, possivelmente reforçando o argumento para que o BCE corte as taxas de juros rapidamente.

O BCE passou os últimos três anos lutando contra o pior surto de inflação em mais de uma geração, mas algumas autoridades agora acham que há um risco realista de que a inflação volte a ficar abaixo de sua meta de 2%.

"A meu ver, a direção (da política monetária) é clara - devemos continuar a reduzir nossa política monetária restritiva de forma apropriada", disse o chefe do banco central francês, François Villeroy de Galhau, nesta sexta-feira. "Mas o ritmo deve ser guiado por um pragmatismo ágil."