Ancelotti foge de polêmica sobre Mbappé: 'Não o vejo afetado'

MADRID, 18 OUT (ANSA) - O escândalo sobre o suposto caso de violência sexual na Suécia envolvendo Kylian Mbappé parece não ter afetado o jogador francês, pelo menos segundo o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti.

Questionado sobre a situação do astro francês por algumas vezes durante coletiva de imprensa após a Data Fifa, nesta sexta-feira (18), véspera do confronto entre Real Madrid e Celta de Vigo, o técnico detalhou o trabalho físico realizado por Mbappé, que não foi convocado para a seleção francesa.

"Vejo-o perto dos 100%, está muito bem e é um prazer vê-lo treinar", garantiu o italiano.

Apesar da declaração, Ancelotti não comentou a vida pessoal do atacante, que é alvo de um inquérito em Estocolmo devido a um suposto caso de estupro contra uma mulher.

"Não estou aqui para comentar especulações, porque se trata apenas do que se trata. Concentro-me no trabalho que ele faz.

Vejo-o feliz, com vontade de dar a sua contribuição ao time", acrescentou.

Sobre a viagem do francês à Suécia, Ancelotti explicou apenas que "foram planejados dias de descanso para ele e depois cada um escolhe o que quer fazer".

"Estive dois dias em Londres e não pedi permissão a ninguém. Não temos agência de viagens para organizar as viagens dos jogadores", brincou o treinador.

De acordo com os jornais Aftonbladet e Expressen, o astro do Real Madrid seria alvo de uma investigação por um suposto estupro ocorrido durante os dois dias que ele e um grupo de amigos passaram em Estocolmo, na semana passada, enquanto a seleção francesa jogava uma partida da Liga das Nações.

Relatos apontam que a mulher denunciou ter sido violada no hotel de luxo onde Mbappé estava hospedado. As autoridades suecas, porém, não confirmaram o nome do jogador entre os suspeitos do caso.

Para a advogada dele, a imprensa é responsável por um "linchamento midiático" por ter citado o nome do atleta. (ANSA).

