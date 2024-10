Viral no TikTok: produtos para clarear axilas por até de R$ 100 funcionam?

A indicação de desodorantes e cremes para clarear as axilas tem feito sucesso. Só no TikTok, um vídeo com dicas de produtos por menos de R$ 100 ultrapassou 230 mil visualizações e soma até o momento mais de 18 mil curtidas.

Entre os itens mais citados em vídeos vistos pela reportagem estão o desodorante creme sérum Dove, o sabonete esfoliante de maracujá da BioSoft e o sérum corporal Dove niacinamida. O Guia de Compras UOL conversou com duas dermatologistas para compreender o que faz a região escurecer e os cuidados que a pessoa que deseja clarear a região deve tomar.

Por que as axilas escurecem?

As axilas são áreas do corpo que possuem pele naturalmente mais espessa, devido à necessidade de proteção contra o atrito, explica Paula Sian, especialista em farmacodermia e dermatoses imunoambientais na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). O fator escurecimento pode surgir diante de condições de saúde, como diabetes e resistência insulínica, e ganho de peso.

Fátima Tubini, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), acrescenta que métodos de depilação, como cera e lâminas, também podem causar foliculite (inflamação do pelo, basicamente) e, consequentemente, o escurecimento das axilas.

A irritação causada por desodorantes que contêm álcool ou alumínio é outra causa comum de hiperpigmentação.

O que fazer para tentar clarear?

Existem casos e casos. Por isso a recomendação é procurar um médico dermatologista para que analisar a causa e orientar sobre o melhor tratamento para cada caso, seja com laser e/ou produtos vendidos para clarear a pele da região.

Se a irritação da pele for a causa, por exemplo, a primeira medida deve ser substituir o produto responsável por isso, destaca Sian.

Algumas pessoas recorrem à esfoliação da área para clareá-la. Neste caso, o processo deve ser feito de forma moderada, geralmente uma vez por semana, ressalta Tubini. Em situações mais severas, a especialista sugere realizar tratamentos mais intensivos, como peelings químicos ou laser, que apresentam resultados mais satisfatórios.

De modo geral, para tratar o escurecimento da pele, é interessante que os produtos tenham em sua composição ativos como:

Ácido Glicólico: ajuda na renovação celular e na remoção de células mortas.

ajuda na renovação celular e na remoção de células mortas. Ácido Tranexâmico: possui ação clareadora.

possui ação clareadora. Vitamina C: conhecida por suas propriedades antioxidantes, ajuda a uniformizar o tom da pele.

conhecida por suas propriedades antioxidantes, ajuda a uniformizar o tom da pele. Niacinamida: reduz a inflamação da pele e a hiperpigmentação.

Produtos virais

A reportagem pediu para as duas entrevistadas comentarem as propriedades dos três produtos que se destacaram em alguns vídeos virais. Confira:

Desodorante creme sérum Dove

Para Tubini, o desodorante sérum é uma opção com menor tendência a irritação do que produtos com álcool. O da Dove tem como destaque a vitamina E, que possui propriedades antioxidantes e hidratantes. Então ele pode ter benefícios nesse aspecto da hidratação e cuidado com a pele.

No entanto, a médica observou que o produto contém alumínio. Para pacientes com histórico de axilas escuras, ela recomenda o uso desodorantes que não tenham o metal na composição. Não é possível identificar a concentração do componente no produto da Dove.

Mas a médica explica que o metal em concentrações elevadas pode acabar irritando a pele e não sendo eficaz para o clareamento.

Esfoliante de maracujá BioSoft

A esfoliação, de modo geral, é defendida por Tubini como um passo importante no processo de clareamento, pois ajuda a remover células mortas da pele. A médica, no entanto, reforça que o processo deve ser feito uma vez por semana para que a pele não fique machucada.

Sian concorda que o uso não deve ser frequente, pois qualquer produto dentro dessa categoria pode irritar a pele e até piorar a hiperpigmentação das axilas.

Sobre o esfoliante viral, a orientação é usar de forma racional sem esperar resultados clareadores imediatos.

Sérum uniformizador da Dove

De acordo com Tubini, o sérum pode ser um aliado no clareamento das axilas por ter em sua formulação ativos como niacinamida, vitamina C e óleo de rosa mosqueta, componentes conhecidos por ajudar também na uniformização do tom da pele. Além disso, a niacinamida possui propriedades anti-inflamatórias, calmantes e clareadoras, que contribuem para o processo de limpeza das axilas.

Por outro lado, Sian afirma que, embora o produto da Dove tenha niacinamida na formulação, ela não é garantia de que a pele deixará de ter manchas.

A médica afirma que, ao usar o creme na pele ressecada ou com dermatite, por exemplo, isso pode melhorar sim a textura da região e, consequentemente, o aspecto das axilas, deixando a mais hidratada. Mas não existe a certeza do clareamento.

Tubini sugere outros dois produtos "de farmácia" para ajudar quem deseja clarear as axilas:

Está tudo bem ter a axila mais escura

É importante considerar que existe um padrão de beleza socialmente construído e, quase sempre, irreal, que valoriza uma pele clara, lisa e sem manchas nas mulheres. Sian destaca que a axila não deve ser vista como algo nojento ou feio e que precisa de cuidados como qualquer outra parte do corpo. "Uma pele bem hidratada tende a ser mais resistente e menos propensa a irritações", afirma.

Além disso, a pressão para manter axilas claras e sem pelos pode levar a um ciclo de depilação excessiva e uso de produtos agressivos, resultando em irritação e aind mais escurecimento. "O que realmente importa é a saúde e bem-estar. Aceitar a própria pele e entender que cada corpo é único deve ser a prioridade", conclui a especialista.

