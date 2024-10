Vídeo mostra homem tentando atear fogo em pessoas em situação de rua no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o caso de um homem suspeito de tentar atear fogo em pessoas em situação de rua no bairro de Botafogo, área nobre da zona sul fluminense.

O que aconteceu

Cena foi registrada por câmeras de segurança na rua São Manuel, em Botafogo, no dia 13 de outubro. Nas imagens, é possível ver o momento em que um homem se aproxima de pessoas deitadas em colchões na calçada e joga um líquido.

As vítimas, inclusive um cachorro, correm assustados ao perceberem a intenção criminosa do suspeito. Em seguida, o homem pega um pedaço de madeira com um pano amarrado na ponta e coloca fogo. Ele dispersa as chamas sobre os pertences das vítimas e vai embora.

Suspeito ainda não foi identificado ou localizado. Em nota, a Polícia Civil do Rio disse que os agentes "analisam as imagens de câmeras de segurança e realizam diligências para apurar a autoria do crime".

O homem que aparece nas imagens pode responder pelos crimes de tentativa de homicídio, dano, incêndio e maus-tratos a animais. A Polícia Militar do Rio informou que o patrulhamento na região foi intensificado após esse episódio. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde das vítimas.