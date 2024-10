Vendas no varejo dos EUA sobem mais do que o esperado em setembro

WASHINGTON (Reuters) - As vendas no varejo dos Estados Unidos aumentaram um pouco mais do que o esperado em setembro, corroborando a visão de que a economia manteve um ritmo forte de crescimento no terceiro trimestre.

As vendas no varejo aumentaram 0,4% no mês passado, após um ganho não revisado de 0,1% em agosto, informou o Departamento de Comércio nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas varejistas, que são principalmente bens e não são ajustadas pela inflação, avançariam 0,3%.

Os sinais de resiliência da economia provavelmente não desencorajarão o Federal Reserve de cortar novamente a taxa de juros no próximo mês, mas consolidarão as expectativas de uma redução menor de 25 pontos-base nos custos de empréstimos.

No mês passado, o banco central dos EUA deu início ao seu ciclo de afrouxamento monetário com um corte excepcionalmente grande de 50 pontos em sua taxa de juros, reduzindo-a para a faixa de 4,75% a 5,00%, em meio a preocupações crescentes com o mercado de trabalho. O Fed aumentou os juros em 525 pontos-base em 2022 e 2023 para conter a inflação.

Os gastos e a economia em geral estão sendo sustentados por um sólido crescimento da renda e poupança ampla. Embora a dinâmica do mercado de trabalho tenha desacelerado, as demissões permanecem historicamente baixas, apoiando os ganhos salariais.

As vendas no varejo excluindo automóveis, gasolina, materiais de construção e serviços de alimentação aumentaram 0,7% no mês passado, após alta não revisada de 0,3% em agosto. Essa medida corresponde mais de perto ao componente de gastos do consumidor do Produto Interno Bruto.

As estimativas de crescimento para o terceiro trimestre estão em torno de uma taxa anualizada de 3,2%. A economia cresceu a um ritmo de 3,0% no segundo trimestre.

(Reportagem de Lucia Mutikani)