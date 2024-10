Toledo: Sumiço do eleitor de Marçal pode afetar Nunes sem beneficiar Boulos

O sumiço do eleitor de Pablo Marçal nas pesquisas eleitorais, como apontam os números de hoje do Datafolha, pode afetar o prefeito Ricardo Nunes (MDB) — que lidera a disputa pela Prefeitura de São Paulo — sem trazer benefícios para o oponente Guilherme Boulos (PSOL), afirmou o colunista José Roberto de Toledo no UOL News nesta quinta-feira (17).

Tem uma peculiaridade que está acontecendo nesse segundo turno em São Paulo, especificamente, que é o sumiço do eleitor do Pablo Marçal. Metade ou mais dos eleitores do Pablo Marçal não aparecem nas pesquisas. Você vai a campo, entrevista as pessoas, deveria encontrar ali um percentual de 25, 26% de votos de eleitores que votaram efetivamente no Pablo Marçal, mas quando você vai ver o resultado, tem metade disso só.

O que aconteceu com eles? Tem duas hipóteses: ou eles estão tão decepcionados porque foram enganados pelo Pablo Marçal. Ele prometeu uma vitória que não entregou, e por isso estão fugindo do pesquisador, nem atendem ao pedido de entrevista; (...) ou tiveram uma amnésia e esqueceram que votaram no Pablo Marçal e estão dizendo que votaram em outro candidato, que anularam, que votaram em branco. Isso é um pepino. José Roberto de Toledo, colunista do UOL

Toledo avalia que, no segundo turno, vai haver uma abstenção grande, principalmente dos eleitores do Marçal, o que pode afetar a intenção de voto do Nunes, mas não aumenta a do Boulos.

Eu tenho a mania de dizer que, no segundo turno, em geral, as mudanças de ponto contam dobradas, porque saem de um candidato e vão para o outro. Tá aqui essa pesquisa Datafolha para me desmentir. Saíram, se é que saíram, né, porque quatro pontos ainda podem estar dentro da margem de erro, embora improvável, na minha opinião, não foram para o Boulos, foram para o não voto: branco, nulo e não sabe.

Eu tenho cá para mim que vai haver uma abstenção grande no segundo turno, principalmente dos eleitores do Marçal, isso vai acabar afetando a intenção de voto do Nunes, mas não beneficia e não aumenta a intenção de voto do Boulos. Como vocês já disseram, ele tem uma taxa de rejeição acima de 50% e não mudou significativamente da semana passada para essa, o que torna muito mais difícil a missão de capturar esses eleitores, na maioria deles ex-eleitores do Pablo Marçal que saem, eventualmente, do balaio do Nunes e que estão indo para o não voto. José Roberto de Toledo, colunista do UOL

