Teste do camaleão: carros de cores diferentes põem animal à prova; assista

Um vídeo chamou a atenção de internautas por mostrar algo bastante curioso. Você certamente já ouviu dizer que um camaleão consegue se camuflar mudando de cor de acordo com seu ambiente. Porém, já viu isso sobre supercarros de diferentes cores? Foi o que ocorreu.

O que aconteceu

Em um novo vídeo viral, uma mulher coloca um camaleão sobre três carros de luxo, identificando os modelos.

Em um Bugatti branco, em uma Ferrari amarela e em uma Lamborghini branca o animal - normalmente verde - é visto ganhando a cor do carro em questão, em um vídeo bastante interessante e curioso.

Por que o camaleão muda de cor? De acordo com pesquisadores suíços, pelo fato de cristais existentes dentro de suas células de pele se reorganizarem quando expostos. A luz passa pelos cristais e reflete cores de acordo com a distância entre as camadas.

Sob a camada de células com cristais, os cientistas descobriram uma outra adicional, onde as células são muito maiores e desorganizadas. Acredita-se que possa ter a função de refletir a luz do sol e manter baixas as temperaturas do corpo do animal.

