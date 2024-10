Tenho como prática política não me meter na escolha do presidente da Câmara, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, 17, que tem como "prática política" não intervir na escolha do presidente da Câmara dos Deputados e que quer "manter uma relação civilizada com quem ganhar as eleições nas duas Casas".

A declaração foi dada em entrevista à Rádio Metrópole, da Bahia. Questionado sobre o assunto, Lula agradeceu e disse que a pergunta "dá a chance de falar inclusive para os deputados".

"Eu tenho como prática política não me meter na escolha do presidente da Câmara. É uma coisa do Congresso Nacional. Como respeito a autonomia de cada Poder, meu presidente será aquele que for eleito. Goste dele ou não goste, vou conversar e tratar como presidente da Câmara", afirmou.

O presidente da República repetiu um mote que adotou como aceno ao Congresso, dizendo que "é o presidente da República que precisa da Câmara".

"Não quero escolher presidente. Quero manter uma relação civilizada e institucional com quem ganhar as eleições nas duas Casas. Não quero dizer que não gosto do presidente. Não é o presidente da Câmara que precisa do presidente da República. É o presidente da República que precisa da Câmara", declarou.

Lula afirmou, ainda, que essa postura do governo fez com que o Palácio do Planalto tenha conseguido uma relação construtiva. "Até agora não perdemos nenhum projeto importante que foi enviado ao Congresso Nacional", disse.