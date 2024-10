Tales: Datafolha mostra que rejeição segurou migração de votos para Boulos

Pesquisa Datafolha divulgada hoje mostra que a rejeição evitou a migração de votos perdidos de Ricardo Nunes (MDB) para Guilherme Boulos (PSOL), afirmou o colunista do UOL Tales Faria no UOL News desta sexta-feira (17). Segundo a pesquisa, 56% dizem não votar em Boulos de jeito nenhum, e 35%, em Nunes.

Há uma interferência [da chuva e apagão] na medida em que oscilou quatro pontos percentuais nas intenções de voto no Nunes e, aparentemente, migraram para brancos e nulos. Isso significa que, com o apagão, as pessoas ficaram 'deixa eu repensar se eu vou mesmo nessa direção'. É a impressão que dá.

Essa rejeição [de 56% do candidato do PSOL] segurou a migração dos votos [do Nunes] para o Boulos e ficaram ali nos indecisos. É aquele sujeito que diz 'esse Nunes não está bem, mas eu não voto nem em um nem em outro'. Tales Faria, colunista do UOL

Tales acredita que, mesmo com dez dias para o segundo turno, ainda há elementos que podem fazer com que a situação de Boulos melhore.

Ainda temos mais tempo pela frente, pode ter mais chuva no final de semana, mais incompetência ou não [do Nunes]. Pode ser que melhore a situação do Boulos e estanque o vazamento. Tales Faria, colunista do UOL

A princípio, é um vazamento pequeno, não chega a ser uma oscilação de votos do Nunes, mas oscilação é só na rejeição ao Boulos que oscilou para baixo dentro da margem de erro. Tales Faria, colunista do UOL

