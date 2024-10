Série B: Operário derrota Sport em plena Ilha do Retiro

? Operário Ferroviário (@OFECoficial) October 17, 2024

A vitória do Operário começou a ser construída cedo, logo aos 3 minutos do primeiro tempo, quando Boschilia recebeu de Daniel e finalizou com precisão para bater o goleiro Caíque França. Ainda na etapa inicial, aos 21 minutos, Titi Ortíz aproveitou sobra de bola para dominar e chutar para deixar tudo igual.

Assim, o triunfo do Operário só foi confirmado aos 37 minutos do segundo tempo, quando Nathan Fogaça aproveitou bola levantada na área para marcar de cabeça.