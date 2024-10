Seleção italiana de polo aquático recebe suspensão de 6 meses

ROMA, 17 OUT (ANSA) - A seleção italiana de polo aquático masculino, mais conhecida como "Settebello", recebeu uma suspensão de seis meses da World Aquatics pelo protesto dos atletas contra os supostos erros de arbitragem durante os Jogos Olímpicos de Paris, na França.

Os equívocos denunciados pelos Azzurri custaram a derrota para a Hungria nas quartas de final do megaevento esportivo, o que tirou a possibilidade de o país brigar por medalhas.

Antes do confronto diante da Espanha, válido pela classificação do quinto ao oitavo lugar, e depois de ter dois recursos rejeitados, os jogadores ouviram o hino da Itália de costas para a mesa dos juízes.

Além do gancho de seis meses, a Settebello foi excluída do próximo Mundial da modalidade e precisará pagar uma multa de US$ 100 mil. A Federação Italiana de Natação (Federnuoto) não vai recorrer da decisão. (ANSA).

