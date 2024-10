Seleção do Bahrein não quer disputar jogo na Indonésia após 'ameaças' a jogadores

A Federação de Futebol do Bahrein (BFA) pedirá a realocação do jogo das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026 previsto para março do ano que vem na Indonésia por conta das ameaças de morte de torcedores indonésios contra seus jogadores.

Em comunicado publicado na rede social X, a BFA informou que "solicitará o jogo seja retirado da Indonésia para preservar a segurança da seleção nacional".

As duas equipes se enfrentaram no dia 10 de outubro na monarquia do Golfo em um jogo das Eliminatórias que terminou empatado em 2 a 2.

A Indonésia vencia por 2 a 1 e o gol de empate do Bahrein saiu com nove minutos de acréscimo no segundo tempo, tempo que os torcedores indonésios consideraram longo demais.

Depois da partida, os jogadores do Bahrein sofreram "uma enxurrada de insultos, calúnias e ameaças de morte" em suas contas pessoais nas redes sociais, denunciou a BFA.

Em uma entrevista, Arya Mahendra Sinulingga, membro do comitê executivo da Federação Indonésia de Futebol, declarou que "não há motivo de preocupação" para os jogadores e reafirmou que o jogo será disputado em Jacarta.

"Vamos garantir a segurança e a comodidade dos nossos convidados, como o Bahrein, porque a nação indonésia é uma nação amistosa", disse o dirigente.

