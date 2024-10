Santander Brasil reposiciona marca para PMEs e traz novos pacotes de benefícios

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Santander Brasil está reposicionando a sua marca voltada às pequenas e médias empresas e ampliando pacotes de benefícios para aquelas que faturam até 5 milhões de reais por ano, conforme busca aumentar a participação em um mercado que representa cerca de 30% do PIB e está na mira de concorrentes.

"Nós temos vontade de crescer nesse negócio", afirmou à Reuters o diretor de Empresas do banco, Franco Fasoli, acrescentando tratar-se de um segmento rentável e reiterando declarações anteriores do CEO do banco, Mario Leão, sobre planos de dobrar o tamanho da divisão de PMEs.

"Com o lançamento da nova oferta de valor para essas pequenas empresas, acreditamos que vamos conseguir acelerar bastante...em um período de três anos o banco deveria ser capaz de alavancar de maneira muito representativa esse negócio, é a ambição que o banco tem", afirmou o executivo.

De olho nesse objetivo, a filial do espanhol Santander redesenhou recentemente o modelo de atendimento no segmento, que atende desde microempreendedores individuais a empresas com faturamento de 200 milhões de reais, reduzindo o raio médio de cobertura e dividindo o atendimento por microrregiões.

Investimentos para aumentar as capacidades digitais e remotas também vêm sendo feitos, assim como o reforço da equipe na área, que passou de 2,4 mil para 2,7 mil especialistas desde o começo do ano, e deve chegar a 3 mil profissionais, detalhou Fasoli.

No final do primeiro semestre, a carteira de crédito para pequenas e médias empresas somava 70,922 bilhões de reais, de 62,218 bilhões de reais no mesmo período de 2023 e de 68,255 bilhões de reais no final do ano passado.

No setor bancário, o Itaú Unibanco também tem planos para, no mínimo, dobrar a operação voltada às micro, pequenas e médias empresas nos próximos anos, enquanto o Bradesco também já colocou em seu plano estratégico expandir a sua presença no segmento.

PAPO RETO

Agora, o Santander Brasil começa uma campanha com anúncios na TV -- o primeiro foi veiculado na terça-feira à noite -- e rádio, além de meios digitais, na linha do que foi feito a partir de abril no reposicionamento para o varejo massificado sob a marca Santander Free e para a alta renda com o Santander Select.

"Com uma proposta de valor que percorre o modelo de atendimento e pacotes de ofertas e benefícios, estamos reposicionando também a marca para pessoa jurídica", afirmou à Reuters a CMO do banco, Juliana Cury, referindo-se à marca Santander Empresas e acrescentando que as mudanças se inserem em um processo global de reposicionamento do grupo.

Citando um ambiente competitivo cada vez mais complexo e pulverizado, com a concorrência dos grandes bancos, mas também de players com produtos específicos ou propostas de valor mais específicas, ela afirmou que o Santander tem optado por uma oferta clara e conectada a alguma necessidade ou dor do cliente.

"Ter um papo reto, retratar a realidade e se conectar a partir desses sentimentos reais, sempre com entregas concretas, nunca só com um aspecto mais institucional, um discurso vazio", reforçou a executiva.

E entre essas entregas está a possibilidade de o cliente com faturamento de até 5 milhões de reais não ser cobrado pelas transações de Pix, Pix QR Code e boletos, desde que movimente sua conta corrente no banco, por exemplo, por meio de todo tipo de cobrança/recebimento da empresa.

A empresa usar o banco para a folha de pagamento ou ter algum investimento no Santander também pode significar a gratuidade do pacote de conta corrente, sendo que no primeiro caso ela também pode obter benefícios envolvendo transações com Pix, Pix QR Code e boletos, a depender do faturamento.

As novidades contemplam ainda chance de transações ilimitadas usando o link de pagamento da adquirente do banco, a Getnet, sem comissão, apenas com o pagamento da MDR, bem como possibilidade de isenção do aluguel da maquininha.

"A oferta no final é simples. Se você transacionar comigo, se você passar recebimentos ou pagar e pagar a sua folha de pagamento comigo, a empresa vai ter acesso a benefícios que vão além da isenção do pacote de conta corrente, mas te dão isenção de transações Pix, Pix QR Code e boletos", resumiu Fasoli.

As potenciais isenções dependem de o cliente movimentar um volume mínimo em operações, ou ter uma determinada quantidade de investimentos, o que varia conforme o pacote de serviços. As empresas poderão acompanhar no aplicativo do banco se já atingiram o necessário para ter isenção no mês.

De acordo com o executivo, essa "transacionalidade" tende a permitir dar mais crédito às PMEs, uma vez que o banco passa a conhecer mais a empresa. "E eu sei que uma empresa que transaciona com a gente tem indicadores melhores de inadimplência", completou. "Uma coisa ajuda a outra."