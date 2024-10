Revisão curta e mecânico rico: 5 erros que te fazem gastar mais com o carro

Todo o automóvel vem acompanhado de um plano de revisões periódicas, realizadas em determinados intervalos de tempo ou quilometragem. Porém, a forma de uso e a maneira como o carro é tratado podem encurtar bastante esses prazos e multiplicar os gastos com visitas à oficina mecânica.

O manual do proprietário de qualquer veículo já prevê uma situação na qual a revisão deve ser antecipada.

Isso acontece sob condição de uso severo, como rodar predominantemente em vias não pavimentadas e empoeiradas e também dirigir a maior parte do tempo em baixas velocidades no trânsito congestionado.

Trata-se de situações, por vezes inevitáveis, que acabam acelerando o desgaste de diversos componentes e reduzindo sua vida útil. Porém, também existem hábitos errados, que podem ser facilmente corrigidos e têm a mesma consequência.

Um deles é não estar atento aos sinais que o próprio carro dá, informando que algo não vai bem.

"Quando um problema pequeno surgir, com ruídos, é sinal importante para dar uma olhada e verificar a causa. A solução pode ser um simples e barato reaperto. Porém, se o reparo foi protelado, o uso normal do veículo pode gerar outras consequências, na maior parte das vezes muito mais sérias e caras", alerta Erwin Franieck , mentor de tecnologia e inovação em engenharia avançada da SAE Brasil.

Confira cinco erros comuns e evite-os.

1 - Ignorar buracos e lombadas

Exceder limite de velocidade e dirigir desatento pode render um baita prejuízo com reparos mecânicos Imagem: Rivaldo Gomes/Folhapress

Esse é um dos abusos mais comuns que acabam pesando no bolso. Atravessar lombadas, valetas e buracos em velocidade excessiva compromete itens como batentes, coxins, molas e amortecedores.

Franieck complementa que não são apenas esses itens que sofrem nas mãos de motoristas descuidados. "Desrespeitar limites de velocidade, em geral, é uma atitude crítica que pode ser muito danosa para itens como pneus, rodas, rolamentos, pivôs e todos os elementos de fixação na carroceria".

2 - Sobrecarregar sistema elétrico

Instalar acessórios não homologados sem adequação penaliza bateria e traz risco de pane elétrica Imagem: Smith Collection/Gado/Getty Images

De acordo com Erwin Franieck, a instalação de acessórios eletrônicos não homologados pela fabricante do veículo, sem que haja a necessária adequação do respectivo sistema elétrico, é um dos maiores vilões quando se trata da integridade de um automóvel.

O especialista destaca que equipamentos de som, alarmes e outros dispositivos podem demandar mais energia do que prevê o projeto do veículo.

Alguns desses acessórios continuam ativos mesmo quando o automóvel está desligado, agravando o problema. O efeito mais óbvio é a redução da vida útil da bateria, que passa a reter cada vez menos carga e pode "arriar". Contudo, antes de a bateria pifar de vez, há outras consequências.

"Ao reter menos carga, a bateria fornece menos tensão e sobrecarrega o alternador e a respectiva correia. Também ocorre maior variação de tensão no sistema. Isso eleva a incidência de pane elétrica, acompanhada por danos a uma série de componentes", alerta.

De acordo com o engenheiro, peças como lâmpadas, ventoinha, motor de arranque e o próprio alternador podem ter a durabilidade seriamente comprometida.

3 - Usar combustível de procedência duvidosa

Fiscal da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) testa qualidade de gasolina Imagem: ANP/Divulgação

Com o objetivo de poupar dinheiro, é comum abastecer sempre em postos que oferecem os melhores preços. Preço baixo não é sinônimo de adulteração, mas vale a pena desconfiar quando os valores praticados estão muito abaixo da média do mercado.

Erwin Franieck orienta a dar preferência a postos conhecidos e sempre pedir a nota fiscal para comprovar a compra. Afinal de contas, gasolina "batizada" com solvente e etanol adulterado com adição de água são capazes de afetar seriamente a saúde do motor e dos seus agregados.

"O solvente danifica componentes como dutos, vedações e peças emborrachadas, além causar a formação de depósitos no interior do propulsor. Etanol com mais água do que determina a especificação acelera a corrosão de itens e traz funcionamento irregular".

As consequências imediatas do abastecimento com combustível adulterado são perda de performance e alta no consumo.

4 - Rodar sempre com o motor frio

Motor precisa atingir temperatura de funcionamento ideal para receber lubrificação adequada Imagem: Divulgação

O motor precisa atingir determinada temperatura para o calor expandir os componentes internos e, assim, proporcionar condições ideais de funcionamento e lubrificação.

Usar o carro continuamente em deslocamentos muito curtos, insuficientes para se atingir a temperatura correta, acelera o desgaste e eleva o consumo de combustível.

"Dirigir durante menos de 15 minutos nem esquenta o óleo do motor, impossibilitando a lubrificação adequada. Tem carro com baixa quilometragem que apresenta mais desgaste na comparação com um exemplar mais rodado, que no entanto funciona a maior parte do tempo na temperatura ideal".

Franieck informa que veículos abastecidos com etanol tendem a apresentar mais problemas na "fase fria", especialmente em localidades com temperaturas mais baixas.

"Em dias frios, a partida de motor abastecido com etanol tende a ser mais difícil em carros antigos, sem sistema de pré-aquecimento. Injeta-se mais combustível no arranque e a parte não queimada do etanol gera água como resíduo. Se o motor não esquentar adequadamente, a água não evapora e acaba contaminando o óleo, comprometendo sua performance".

5 - Deixar o carro muito tempo parado

Carro parado por muito tempo sofre com efeitos da corrosão e apresenta outros problemas Imagem: Arquivo pesoal

Automóveis foram feitos para rodar e, se permanecerem muito tempo desligados, uma série de componentes é deteriorada. Dependendo do tempo de inatividade, os efeitos mais óbvios são a descarga da bateria e o esvaziamento e a deformação dos pneus. Porém, problemas ainda mais graves podem surgir.

"Água e outros fluidos parados durante muito tempo no mesmo lugar aceleram processos corrosivos e contribuem para o ressecamento de borrachas, mangueiras e dutos em geral. É comum a corrosão formada dentro do tanque soltar resíduos que vão parar na bomba de combustível, danificando-a", disse o especialista.

Além disso, o próprio combustível sofre degradação, tornando-se inadequado - a gasolina, por exemplo, dentro de cerca de seis meses já não é mais apropriada para uso.

"Se o veículo ficar sem utilização durante período prolongado, o ideal é ter alguém para rodar com ele ao menos uma vez por semana, inclusive para lubrificar rolamentos e componentes da suspensão que precisam se movimentar com regularidade".