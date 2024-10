Relatório do Pnud revela que mais de 1 bilhão de pessoas vive em situação de pobreza aguda no mundo

Mais de 1,1 bilhão de pessoas no mundo, o equivalente a uma em cada oito, vivem em situação de pobreza aguda e cerca de metade delas é menor de idade. É o que mostra um relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), divulgado nesta quinta-feira (17).

A pobreza aguda em zonas de conflito afeta em média 34,8% da população, contra 10,9% nos países que não estão em guerra, segundo o Índice de Pobreza Multidimensional Global (IPM). O estudo é elaborado pelo Pnud e o instituto de pesquisa Iniciativa de Oxford sobre Pobreza e Desenvolvimento Humano desde 2010.

O relatório utiliza indicadores como qualidade da moradia, saneamento básico, energia elétrica, combustível para cozinhar, nutrição e nível de escolaridade. Para o Banco Mundial, uma pessoa pode ser considerada em situação de pobreza aguda quando ganha no máximo U$ 2,15 por dia (cerca de R$ 12 na cotação atual).

"O IPM 2024 mostra um quadro preocupante", afirma o diretor de estatísticas do Relatório sobre Desenvolvimento Humano do PNUD, Yanchun Zhang. Ele alerta que, dos 1,1 bilhão de pobres "multidimensionais", 455 milhões vivem em países em guerra.

"Nas nações destruídas pelos conflitos, os índices de pobreza são três vezes mais elevados. As necessidades que as pessoas passam - seja em termos de nutrição, água, saneamento, eletricidade ou educação - são de três a cinco vezes mais graves", declara. "Para os pobres dos países afetados por conflitos, a luta pelas necessidades básicas é uma batalha muito mais difícil e desesperada", acrescenta.

Para Sabina Alkire, diretora da Iniciativa de Oxford, as guerras e os conflitos não só deixam "cicatrizes profundas e duradouras nas vidas de muitas maneiras", mas também "dificultam a redução da pobreza", diz. "A comunidade internacional tem o desafio de se concentrar nessa diminuição e promover uma paz duradoura", afirma.

Pobreza extrema afeta mais zonas rurais

Em 2023, o planeta registrou mais conflitos do que em qualquer outro período desde a Segunda Guerra Mundial. Segundo o documento, que examina a situação de 112 países, onde vivem 6,3 bilhões de pessoas, a pobreza aguda afeta mais as zonas rurais (28%) do que as zonas urbanas (6,6%) e os jovens com menos de 18 anos (27,9%) em relação aos adultos (13,5%). A maioria (83,2%) dos pobres do mundo vive na África Subsaariana e no sudeste da Ásia.

Os cinco países com maiores níveis de pobreza são Índia (234 milhões), Paquistão (93 milhões), Etiópia (86 milhões), Nigéria (74 milhões) e República Democrática do Congo (66 milhões). Na América Latina, 5,8% da população (34 milhões) sofre de pobreza multidimensional. O Haiti lidera a lista da região, com 41,3% da população em situação de pobreza aguda, seguido pela Guatemala com 28,9%.

