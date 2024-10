Processamento de cacau na Europa recua 3,3% no 3º trimestre

Barcelona, 17 - O processamento de cacau na Europa totalizou 354,334 mil toneladas no terceiro trimestre deste ano, segundo informações divulgadas pela Associação Europeia do Cacau (ECA, na sigla em inglês) nesta quinta-feira, 17. O volume representa queda de 3,3% ante igual período do ano anterior, quando a moagem totalizou 366,298 mil toneladas.A ECA é uma associação comercial que reúne as principais empresas envolvidas no comércio e processamento de grãos, armazenagem e outras atividades logísticas na Europa. Os dados de processamento de cacau são vistos como um importante indicador da demanda por chocolates. Fonte: Dow Jones Newswires