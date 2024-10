Presidente de Israel pede libertação dos reféns em Gaza após morte de líder do Hamas

O presidente israelense, Isaac Herzog, urgiu, nesta quinta-feira (17), uma ação para libertar os reféns retidos há mais de um ano em Gaza, após o anúncio da morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar.

"Agora, mais do que nunca, devemos agir por todos os meios possíveis para trazer de volta os 101 reféns que ainda estão retidos em condições horríveis pelos terroristas do Hamas em Gaza", afirmou Herzog em um comunicado publicado no X, que descreve Sinwar como o "responsável por atos abomináveis de terrorismo".

