PL deve apoiar nome às presidências do Congresso que defenda PEC da Anistia, diz Valdemar

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta quinta-feira, 17, que o nome referendado pela legenda à presidência da Câmara dos Deputados e do Senado deve assumir apoio à PEC da Anistia.

"Não tenha dúvida disso", afirmou Valdemar à CNN Brasil, ao ser questionado sobre se o PL, na sucessão à presidência das duas casas do Congresso, vai declarar apoio aos candidatos favoráveis à PEC da Anistia. "Mas esse é um assunto difícil, porque ele candidato vai assumir que apoia a PEC, agora nós temos que convencer na Câmara os deputados a votarem", complementou. Em outro momento da entrevista, o ex-deputado não fala só do apoio, mas também de os futuros chefes da Casa Alta e Casa Baixa do Legislativo incluírem ex-presidente Jair Bolsonaro na PEC.

O presidente do PL disse ainda que a inelegibilidade de Bolsonaro será revertida e lembrou que ninguém imaginaria que Luiz Inácio Lula da Silva poderia disputar novamente o cargo de presidente da República. "Vamos lutar para incluir Bolsonaro" na PEC da Anistia, afirmou Valdemar, complementando que, para tornar o ex presidente elegível outra vez, o caminho pelo Congresso é mais "fácil" do que pela Justiça - apesar de admitir ser possível por esse modo.