Petróleo sobe ligeiramente, mas falta confiança

Os preços do petróleo subiram levemente nesta quinta-feira (17), graças a uma recuperação técnica, mas o mercado segue preocupado com o que considera uma demanda insuficiente e uma falta de confiança.

Nesse sentido, o preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em dezembro, subiu 0,31%, para 74,45 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), referência no mercado americano com vencimento em novembro, avançou 0,40%, para 70,67 dólares.

Embora os preços estivessem em torno do equilíbrio na medida em que se aproximava o fechamento, o mercado se recuperou ligeiramente graças às compras baratas dos últimos minutos da sessão.

O petróleo havia caído durante quatro sessões consecutivas e retornado para níveis anteriores ao ataque com mísseis iranianos a Israel em 1º de outubro. Contudo, apesar dessa recuperação modesta, "são os operadores posicionados em baixa que controlam o mercado", argumentou Stephen Schork, do Grupo Schork.

Desde 1º de outubro, os investidores esperam uma resposta de Israel ao Irã após o ataque com cerca de 200 mísseis da República Islâmica.

Israel anunciou hoje que eliminou o líder do movimento palestino Hamas, Yahya Sinwar, em uma operação na Faixa de Gaza. Ele era considerado o mentor do ataque de 7 de outubro de 2023.

"Esta notícia poderia ser negativa" para os preços, disse Schork, pois o líder do movimento islamista palestino era um dos principais objetivos da ofensiva israelense em Gaza, o que poderia aproximar Israel de um cessar-fogo.

Os operadores seguiram concentrados no desempenho ruim da demanda chinesa, pouco convencidos pelos novos anúncios das autoridades de que vão apoiar o financiamento de projetos imobiliários.

Por isso, o mercado prestou apenas uma atenção limitada ao relatório da Agência de Informação sobre Energia dos Estados Unidos (EIA, na sigla em inglês), que revelou uma queda de 2,2 milhões de barris as reservas de petróleo, enquanto os analistas previam um aumento de 1,5 milhão.

