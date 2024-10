'Peida Leite': polícia diz ter prendido aliado de chefe de facção no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo diz ter prendido, na quarta-feira (16), um traficante que pertence a alta hierarquia da facção criminosa PCV (Primeiro Comando de Vitória).

O que aconteceu

Rhuan Cannygia Chenneman Batista, conhecido como "Peida Leite", 27, foi preso em um apartamento no bairro Ataíde. Ele é apontado como um dos principais aliados do traficante Fernando Moraes Pereira Pimenta, conhecido como Marujo, chefe do PCV, preso em março deste ano.

Polícia apreendeu uma pistola, um radiocomunicador e bilhetes com anotações do tráfico de drogas em posse do suspeito. Conforme a investigação, as informações no bilhete teriam sido repassadas de dentro de presídios por outros membros da facção.

"Peida Leite" pertence a alta hierarquia do PCV, segundo a polícia. Conforme a investigação, o preso era o atual comandante do tráfico no bairro São Geraldo, em Cariacica, além de liderar outros pontos de tráfico no bairro Aribiri, em Vila Velha, na região metropolitana de Vitória.

Rhuan era considerado foragido da Justiça do Espírito Santo desde 2019. Contra ele, há anotações criminais por tráfico de drogas, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo. A polícia não explicou o significado do apelido "Peida Leite".

Outros membros do PCV foram presos recentemente. Um suspeito identificado como Felipe Dias do Espírito Santo, o B2 ou Mojinho, foi preso na cidade de Serra, em 8 de outubro. Outro suposto membro da facção detido foi André Israel Xavier Cruz, o CH, que foi localizado em Vila Velha. A prisão foi realizada no último dia 10.

O UOL não conseguiu contato com a defesa de Rhuan Cannygia Chenneman Batista e dos demais membros do PCV presos. O espaço segue aberto para manifestação.