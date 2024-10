Papa recebe ex-premiê de Israel e ex-ministro palestino

ROMA, 17 OUT (ANSA) - O papa Francisco recebeu nesta quinta-feira (17), no Vaticano, antigos representantes dos governos de Israel e Palestina, além de ativistas dos dois Estados.

Segundo a Sala de Imprensa da Santa Sé, o encontro durou 15 minutos e contou com a presença do ex-primeiro-ministro de Israel Ehud Olmert e do ex-ministro das Relações Exteriores da Palestina, Nasser Al-Kidwa.

Também participaram da reunião com o líder católico os comentaristas e ativistas políticos Gershon Baskin, de Israel, e o palestino Samer Sinijlawi.

A audiência aconteceu em meio à visita das delegações de ministros do G7 da Inclusão e Deficiência ao Papa.

Francisco, que afirmou aos presentes que "não gosta da palavra 'deficiência'", preferindo substituí-la por "habilidades diferentes", tocou nos temas urgentes da humanidade ligados à crise climática e às guerras.

"É necessário construir um sistema de prevenção e resposta às emergências que leve em conta as suas necessidades específicas [das pessoas com deficiência] e garanta que ninguém seja excluído da proteção e do socorro", declarou Jorge Bergoglio.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.