Órgãos de influenciadora brasileira morta em Paris são doados: 'Coração dela já está batendo no corpo de outra pessoa'

A influenciadora brasileira Fernanda Lind, 31 anos, vivia na França com o companheiro, também brasileiro, desde 2018. Ela foi atropelada quando corria em Suresnes, cidade situada no sudoeste de Paris, na manhã de terça-feira (15), e morreu no hospital no dia seguinte. Os familiares já estão na capital francesa e informaram que todos os órgãos da jovem foram doados, respeitando sua vontade. Ela será cremada e suas cinzas ficarão na capital, cidade que escolheu para viver.

"Fernanda era apaixonada pela França. Desde pequena tinha o grande sonho de morar aqui", conta Aline Lind, irmã da influenciadora, que chegou em Paris na quarta-feira com os pais.

Formada em comércio exterior, Fernanda trabalhava para uma empresa de arte e design e mantinha desde 2020 o perfil @parislowcost no Instagram, onde tinha quase 50 mil seguidores e dava dicas de turismo na capital francesa. "Ela tinha uma forma muito única e autêntica de se comunicar e foi conquistando as pessoas", conta Aline.

Uma das suas maneiras de descobrir a cidade era correndo por Paris e seus arredores. A brasileira se apaixonou pelo esporte ao chegar na França e participou de competições, como a Maratona de Paris, em 2024. "Eu e minha família pudemos prestigiá-la nesse momento. Era uma forma muito bonita, muito orgânica dela vivenciar a cidade que escolheu para viver".

Aline lembra que a irmã era uma incentivadora das pessoas a sua volta. "Fernanda era uma inspiração para todos nós", conta. "Ela era doadora de sangue assídua, estava cadastrada como doadora de medula óssea e já havia expressado em conversas com os familiares a vontade de ser doadora de órgãos. A gente respeitou a vontade dela e todos os órgãos dela foram doados", relata Aline.

"Tivemos a notícia de que algumas pessoas receberam os órgãos e o coração dela já está batendo no corpo de uma outra pessoa. A gente espera que isso nos ajude manter a memória dessa pessoa incrível que ela era viva".

Os familiares ainda aguardam os trâmites oficiais e não sabem quando e como a cerimônia de cremação será realizada. Mas já confirmaram que os restos de Fernanda ficarão na França. "Vamos respeitar esse grande desejo dela, de estar aqui", disse sua irmã.

Atropelamento

O acidente aconteceu quando Fernanda corria na avenida de Fouilleuse e, ao passar por uma faixa de pedestres, foi atropelada. Uma ambulância estava no bairro na hora do acidente e os paramédicos prestaram rapidamente os primeiros-socorros no local. Fernanda foi então levada para o hospital Beaujon, em Clichy, a noroeste de Paris, mas não sobreviveu aos ferimentos.

Segundo informações oficiais divulgadas pela família, a morte de Fernanda foi um acidente, "mas está sendo tratada como homicídio", detalha Aline.

O caso teve repercussão na imprensa francesa. Segundo o jornal Le Parisien, o autor foi identificado e colocado em detenção provisória. Ainda de acordo com o diário, o motorista passou por testes para saber se estava alcoolizado ou sob efeito de drogas, mas o resultado teria sido negativo. A família não comentou essas informações.

"Para todos nós foi um choque muito grande. Eu acho que essa dor é imensa, mas ao mesmo tempo eu prefiro falar da vida da minha irmã. Daquilo que ela ofereceu para tantas pessoas, na breve passagem que ela teve aqui", resume sua irmã.

A morte de Fernanda acontece em meio à comoção causada em Paris pelo caso do ciclista atropelado e morto por um motorista após uma disputa de trânsito na noite de terça-feira.