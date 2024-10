Olho de peixe pode virar câncer? Como tirar, o que causa e quando há perigo

Olho de peixe é o nome popular de um tipo de verruga que surge na planta do pé e tem como característica principal a presença de uma área enegrecida no centro em decorrência da trombose de pequenos vasos, dando o aspecto de um olho do animal morto (daí o nome).

A doença ocorre pelo vírus HPV e tem transmissão entre pessoas. Conheça abaixo os principais sintomas, causas e tratamentos.

O que é o olho de peixe?

Também conhecida como verruga plantar, trata-se de uma doença causada pelo papilomavírus (HPV) — segundo o Ministério da Saúde, existem mais de 200 tipos do vírus. Cerca de 40 deles causam lesões genitais, entre eles os subtipos que podem levar ao desenvolvimento do câncer de colo de útero, por exemplo. Outros, no entanto, geram as indesejáveis verrugas.

O olho de peixe é causado por vírus dos subtipos 1, 4 e 63, que são mais prevalentes na região da planta do pé, geralmente apresentando uma única verruga, muitas vezes confundida com um calo. No entanto, em alguns casos raros, pode surgir um número maior de lesões no local, indicando algum desequilíbrio na imunidade do paciente por conta de obesidade, desnutrição e gestação, por exemplo, ou ainda devido a tratamentos quimioterápicos.

Como é a transmissão do olho de peixe?

Os vírus do tipo HPV são bastante transmissíveis por ficarem ativos na pele infectada, podendo ser contraídos no contato com pessoas e superfícies contaminadas. Muitos casos são registrados, por exemplo, em atletas que praticam esportes de contato descalços, como jiu-jitsu, caratê e judô, que se contaminam devido ao atrito do pé no tatame infectado.

Portanto, andar descalço em ambientes propícios à contaminação, como banheiros, beira de piscina com água parada e parques aumenta o risco de contrair o vírus.

Quais são os sintomas do olho de peixe?

Diferentemente das outras verrugas que se desenvolvem na pele externamente, o olho de peixe não consegue ficar exposto por conta do peso do corpo do paciente sobre a sola do pé. Dessa maneira, seu desenvolvimento é para dentro da pele, causando dor ao pisar.

Olho de peixe pode ir para outras áreas, como a mão?

Apesar dos subtipos do vírus causador do olho de peixe acometerem principalmente a região plantar, outras áreas também podem ser afetadas caso haja o contato com a lesão. Por isso, evite tocar ou cutucar a verruga com as mãos.

Olho de peixe é grave?

Em geral, o olho de peixe não gera consequências mais graves, mas deve ser tratado para evitar que contamine outras partes do corpo ou até mesmo outras pessoas.

No entanto, há casos raros em que o vírus pode sofrer uma mutação em pacientes imunossuprimidos, se transformando em um câncer de pele, como mostra um estudo de caso publicado pelo periódico The Foot em 2014.

Como é o tratamento do olho de peixe?

O olho de peixe é tratado ao eliminar as células infectadas pelo vírus —portanto, a própria verruga é retirada. Existem várias técnicas e substâncias que cauterizam a pele lesionada.

Nos consultórios dermatológicos, são geralmente aplicados ácidos em concentrações mais elevadas, laser ou crioterapia (aplicação de nitrogênio líquido), que geram um incômodo passageiro, mas são bem toleradas pelos pacientes. Alguns dermatologistas optam, ainda, pela cirurgia, que consiste na retirada da verruga com bisturi elétrico. Além de potencialmente doloroso, o tratamento apresenta maior risco de infecção.

Em crianças, também podem ser aplicados pomadas e cremes imunomoduladores sobre a verruga para estimular a imunidade e combater o vírus presente na pele.

Existem remédios caseiros ou de farmácia contra olho de peixe?

Há uma variedade de possibilidades no tratamento da verruga plantar. Enquanto alguns episódios se resolvem sozinhos, também há casos nos quais podem ser utilizados medicamentos específicos vendidos em farmácia ou medidas caseiras, como a aplicação da casca da banana, que possui o ácido tânico, uma substância cáustica que acaba eliminando a pele infectada.

A prática, porém, pode ser prejudicial à saúde: algumas substâncias aplicadas nas verrugas podem gerar dermatites de contato e levar a uma infecção. Também não é recomendado cortar a verruga com alicate nem qualquer outro objeto, já que isso poderia aumentar os riscos de infecções e do vírus se espalhar.

Assim, é fundamental buscar a opinião de um médico dermatologista para fazer o diagnóstico correto e indicar o melhor tratamento. A automedicação pode mascarar sintomas de algo mais grave nestes casos, como um câncer de pele.

O olho de peixe pode desaparecer sozinho?

Sim. O quadro pode se solucionar de uma hora para outra, mas, em geral, leva bastante tempo para isso acontecer (dois ou mais anos) e acontece quando o corpo consegue eliminar o vírus.

A vacina que protege contra o HPV pode ajudar a evitar olho de peixe?

As vacinas contra o HPV são desenvolvidas para proteger as pessoas dos vírus que causam problemas mais graves, como o câncer de colo de útero. No entanto, há relatos de pacientes que tiveram o quadro de verrugas eliminado após receber a dose.

Segundo especialistas, parece haver uma reação cruzada que ajudaria a prevenir a contrair o subtipo do vírus que causa o olho de peixe. Porém, como ainda não existem estudos que assegurem essa ação, a vacina não deve ser recomendada para essa finalidade.

Qualquer pessoa pode contrair o vírus que causa o olho de peixe?

Sim. No entanto, algumas são mais propensas a contraírem o vírus. É o caso dos pacientes imunossuprimidos (transplantados ou HIV positivo) ou que tenham algum outro fator que leve ao comprometimento da imunidade, como desnutrição e alergias.

As crianças, que estão com a imunidade ainda em desenvolvimento, e os idosos, que apresentam uma deficiência nas defesas do organismo, também podem contrair o vírus com mais facilidade.

O quadro de olho de peixe pode ser confundido com outros diagnósticos?

Em alguns casos, a verruga plantar pode ser confundida com um calo ou mesmo com o clavo plantar —lesão amarelada que surge por conta de alterações ortopédicas devido ao maior atrito da pele em um ponto específico do pé—, mas ambos não apresentam os vasos trombosados presentes no olho de peixe.

Todas as condições citadas acima causam dores. Mas, ao contrário da verruga plantar e do calo, o clavo deve ser tratado por um ortopedista e exige exames de imagem como raio-X e tomografia para detectar a alteração, sendo que o quadro só melhora se ela for corrigida.

Na dúvida, é importante procurar um médico para avaliação adequada. O profissional irá fazer uma análise clínica visual e, se necessário, usar uma lente de aumento com uma luz (dermatoscópio) para observar melhor a lesão. Em casos raros, o médico também pode solicitar uma biópsia para identificar se a lesão é viral e qual é a tipagem do vírus para saber o subtipo causador do problema.

Fontes: Adriana Maria Porro, dermatologista e professora; Maria Genúcia Cunha Matos, médica dermatologista e professora; e Daniel Cassiano, médico dermatologista e doutor em medicina translacional pela EPM-Unifesp.

*Com informações de matéria publicada em 12/07/2022.