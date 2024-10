Intervalo de 8 dias e mãe presa: o que se sabe sobre mortes de gêmeas no RS

Duas irmãs gêmeas de 6 anos morreram em um intervalo de 8 dias, no município de Igrejinhas, no Rio Grande do Sul, e a mãe é a principal suspeita de envolvimento nas mortes —uma das hipóteses é de que houve envenenamento.

O que se sabe até agora

As duas meninas morreram de parada cardiorrespiratória. O Corpo de Bombeiros, que atendeu as ocorrências, relatou que os quadros clínicos eram muito semelhantes em ambas as situações. "Os cenários eram praticamente idênticos", afirmou o comandante Graciano Ronnau à RBS TV.

Manuela foi a primeira a morrer, no dia 7 de outubro, após ser levada ao hospital pelo pai. A irmã gêmea, Antônia, morreu oito dias depois, em 15 de outubro, após sofrer o mesmo quadro clínico e ser socorrida pelos bombeiros. As mortes ocorreram em circunstâncias semelhantes e sempre no período da manhã, enquanto as meninas estavam sob os cuidados da mãe.

A mãe é a principal suspeita de envenenamento. Após a morte da segunda criança, a Polícia Civil prendeu temporariamente a mãe sob suspeita de ter provocado as mortes, possivelmente por envenenamento ou intoxicação por medicamentos. A investigação aponta que não há indícios de participação de outros familiares.

Exames toxicológicos e laboratoriais foram realizados. Embora a principal hipótese seja de envenenamento, os laudos periciais ainda não foram emitidos. A investigação corre em segredo de Justiça.

O que ainda falta saber

A forma como as meninas foram mortas ainda não foi confirmada. A hipótese de envenenamento ou intoxicação por medicamentos é a principal linha de investigação, mas a confirmação depende dos resultados dos exames toxicológicos e laboratoriais, que estão em andamento.Por que a mãe teria cometido o crime? Embora ela seja a principal suspeita, até o momento não foi divulgada qualquer motivação clara para o suposto envenenamento. As autoridades continuam a ouvir testemunhas e aguardam laudos para definir os próximos passos.

Ao UOL, o delegado Cleber Lima falou sobre a linha de investigação. "A principal hipótese é de intoxicação externa por medicamentos ou veneno", afirmou. No entanto, ele destacou que a confirmação só virá com os resultados dos exames. Além disso, Lima descartou a possibilidade de outros membros da família estarem envolvidos: "A principal suspeita é de que a mãe tenha causado a morte das filhas. Não há nenhum outro membro da família como suspeito ou investigado".