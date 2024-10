Nokia corta 2.000 empregos na China e 350 na Europa para reduzir custos, dizem fontes

Por Supantha Mukherjee

ESTOCOLMO (Reuters) - A Nokia demitiu cerca de 2.000 pessoas, ou 20% de sua base de funcionários na China, e planeja cortar outros 350 empregos na Europa como parte dos esforços para reduzir custos, de acordo com duas fontes familiarizadas com o assunto.

Um porta-voz da Nokia confirmou que a empresa havia aberto consultas relacionadas à demissão de 350 funcionários na Europa, mas se recusou a comentar sobre a China.

Em dezembro de 2023, a Nokia tinha 10.400 funcionários na China e 37.400 funcionários na Europa.

A empresa estabeleceu planos no ano passado para cortar até 14.000 empregos para reduzir custos e economizar entre 800 milhões e 1,2 bilhão de euros até 2026.

Os novos cortes fazem parte desse número, disseram as fontes.

Nesta quinta-feira, a Nokia informou um aumento de 9% no lucro operacional do terceiro trimestre, principalmente devido aos cortes de custos. Mas suas vendas líquidas não atingiram as estimativas.

A empresa já alcançou 500 milhões de euros de economia bruta, disse o porta-voz.

"Não estamos cortando custos de forma a sacrificar nossa produção de pesquisa e desenvolvimento", disse o presidente-executivo, Pekka Lundmark, em uma chamada com repórteres. "Estou satisfeito com o ritmo da redução de custos. Na verdade, estamos um pouco à frente do cronograma que tínhamos,"

Quando a Nokia anunciou os cortes, tinha um total de 86.000 funcionários e planejava reduzir sua base para entre 72.000 e 77.000 funcionários até 2026.

Atualmente, a Nokia tem pouco mais de 78.500 funcionários, disse o porta-voz.