Não há dúvidas de que zona do euro está com política monetária restritiva, diz Lagarde, do BCE

São Paulo 17/10/2024 11h59 A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde afirmou que a política monetária na zona do euro está "indubitavelmente" restritiva. Durante coletiva de imprensa para tratar sobre a decisão monetária da instituição nesta quinta-feira, ela também mencionou que as condições de financiamento também estão restritivas. A dirigente reforçou que a decisão de corte de 25 pontos-base foi unânime e necessária, e que o processo de desinflação está "em um bom caminho". "Os próximos três meses não caminharão de maneira linear para meta de inflação de 2%", alertou a presidente do BCE. Lagarde disse ainda que qualquer restrição ou aumento de taxas que criem uma barreira comercial com outros países importa e têm impacto para uma economia como a da Europa.