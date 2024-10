Motorista-fantasma? Carro em chamas 'avança' sem condutor contra multidão

Um carro causou pânico em uma via bastante movimentada na Índia por pegar fogo enquanto andava em direção a uma multidão de curiosos. O vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra o veículo sendo consumido pelas chamas enquanto desce um declive, com pessoas correndo para fugir.

O que aconteceu

Um carro que pegava fogo e descia uma rua causou pânico em uma imagem que viralizou na Índia recentemente. Aparentemente, após um problema grave no motor, o veículo havia sido parado por seu proprietário. Entretanto, devido ao fogo, seu freio de mão acabou sendo liberado.

Com isso, o veículo desceu uma rua bastante movimentada, onde estavam diversos pedestres que viam o modelo pegar fogo. É possível ver no vídeo um certo pânico enquanto o carro descia.

No fim, o carro acaba batendo em um meio-fio enquanto é consumido pelo fogo.

Os bombeiros rapidamente foram chamados ao local. Ninguém ficou ferido.

Confira:

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.