Morreu sem saber: médicos descobrem que homem nasceu com três pênis

Estudantes de medicina da Universidade de Birmingham encontraram um caso raro de trifalia durante a dissecação de um homem de 70 anos, revelando uma condição extremamente rara: ele apresentava três pênis.

O que aconteceu

Estudantes de medicina identificaram a anomalia rara durante uma dissecação. O caso foi encontrado durante análise do corpo de um homem de 70 anos, que havia sido doado pela universidade para estudo. A condição, chamada trifalia, é extremamente rara, com apenas outro caso registrado no mundo. Este é o primeiro, porém, em adultos.

A trifalia envolve a presença de três pênis distintos e posicionados internamente. O pênis principal era visível externamente, enquanto os outros dois estavam dentro do saco escrotal. O segundo pênis compartilhava a mesma uretra do pênis principal, enquanto o terceiro pênis, o menor, não possuía uma uretra.

Os três pênis variavam em tamanho e função. O pênis principal media 7,7 cm de comprimento e 2,4 cm de largura, enquanto o secundário tinha 3,8 cm de comprimento e 1,3 cm de largura. O menor, ou terciário, media 3,7 cm de comprimento e 1,2 cm de largura, mas não possuía uretra, o que o tornava não funcional.

Cada um dos pênis tinha uma estrutura anatômica distinta. O pênis principal e o secundário possuíam corpora cavernosa e glande, características típicas de pênis funcionais. Já o terceiro pênis, embora tenha sido identificado com corpora cavernosa e glande, não apresentava o corpus spongiosum nem a uretra, o que o tornava incompleto.

Os eixos do segundo e terceiro pênis são vistos em vermelho e verde Imagem: Reprodução/Journal of Medical Case Reports

A anomalia foi descoberta após a morte do homem, sem sinais evidentes durante a vida. Externamente, os órgãos genitais do homem pareciam normais. O diagnóstico só foi possível após a dissecção, revelando a presença das estruturas penianas adicionais.

Os pesquisadores acreditam que a trifalia pode ser mais comum do que se pensava. A ausência de sintomas aparentes em vida sugere que casos como este podem passar despercebidos. Sem a dissecção, a condição teria permanecido oculta.

Corte longitudinal do pênis primário (7), secundário (6) e terciário (5) Imagem: Reprodução/Journal of Medical Case Reports

Implicações clínicas

A genitália masculina começa a se formar nas primeiras semanas de gestação. Entre a quarta e a sétima semana, as estruturas básicas começam a se desenvolver. Os pesquisadores acreditam que anomalias genéticas nos receptores do hormônio andrógeno possam ter contribuído para o crescimento anormal dos pênis.

O canal urinário, ou uretra, inicialmente se desenvolveu no pênis secundário. Durante o desenvolvimento do bebê, a uretra começou a se formar nesse pênis. No entanto, como o pênis secundário não se desenvolveu completamente, a uretra acabou se desviando e se formou no pênis principal.

As implicações clínicas da trifalia incluem potenciais complicações médicas. Condições como essa podem aumentar o risco de infecções urinárias, disfunção sexual e problemas de fertilidade. Procedimentos médicos simples, como a inserção de cateter, poderiam ser complicados pela tortuosidade da uretra compartilhada.

A descoberta foi publicada no Journal of Medical Case Reports na última quarta-feira (9). O estudo foi conduzido por uma equipe de pesquisadores da Universidade de Birmingham Medical School, incluindo John Buchanan, Madeleine Gadd, Rose How, Edward Mathews, Andre Coetzee e Karuna Katti. Eles enfatizaram a importância de dissecações anatômicas detalhadas para a compreensão de variações raras na anatomia humana.