Maníaco do Parque será solto? Veja sentença e quando pode sair da cadeia

Francisco de Assis Pereira, o Maníaco do Parque, pode deixar a prisão em agosto de 2028. O nome do assassino em série voltou ao noticiário com o lançamento do filme que narra seus crimes e história.

Quando Maníaco do Parque pode ser solto?

Maníaco do Parque foi condenado a mais de 280 anos de prisão. Ele confessou ter assassinado 11 mulheres, mas respondeu por sete crimes. O motoboy foi julgado por homicídio qualificado, estupro, ocultação de cadáver e atentado violento ao pudor.

Pela lei, o tempo máximo de cumprimento de pena no Brasil é de 30 anos. Há a possibilidade de Francisco deixar a cadeia em agosto de 2028. Antes, porém, terá que passar por uma bateria de testes psicológicos.

O motoboy cumpre pena na penitenciária de Iaras, em São Paulo, e passa a maior parte do tempo isolado e dedica algumas horas do dia a bordar tapetes e toalhas em tricô e crochê. Funcionários do presídio dizem que ele também costuma andar com uma bíblia e frequenta o culto evangélico na penitenciária pelo menos uma vez por semana.

Francisco está detido desde 4 de agosto de 1998. Além das sete mortes, outras nove mulheres contaram à polícia que foram estupradas por ele.

Parque do Estado era o local escolhido para matar. Francisco trabalhava como motoboy, fingia ser um "caçador de talentos" e convidava as vítimas para fazer fotos na mata que seriam usadas num catálogo de cosméticos. No parque, ele praticava os crimes.

Alguns corpos das vítimas tinham marcas de mordidas nos seios, o que seria uma fixação do assassino. Ele foi preso na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina.

Francisco, hoje, tem 56 anos. Ele irá completar 57 no dia 29 de novembro.