Lula diz que não interferirá em eleição para presidente da Câmara dos Deputados

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantiu nesta quinta-feira que não vai interferir na eleição para presidente da Câmara dos Deputados no início do ano que vem.

Em entrevista à Rádio Metrópole, de Salvador, Lula disse que, seja quem for o escolhido para presidir a Câmara, ele conversará com o vencedor. Lula afirmou ainda que o presidente da República precisa mais do presidente da Câmara do que o contrário.

(Por Eduardo Simões)