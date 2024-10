Liam Payne estava fora de controle antes de cair de sacada

BUENOS AIRES, 17 OUT (ANSA) - O ex-vocalista da boy band One Direction Liam Payne, que morreu na noite da última quarta-feira (16) após cair do terceiro andar do hotel CasaSur onde estava hospedado em Buenos Aires, ficou fora de controle em suas últimas horas de vida.

A informação foi divulgada pelo jornal Clarin, que teve acesso às fotos do quarto onde o artista estava hospedado e à gravação do pedido de intervenção do hotel no número de emergência integrado da Segurança Pública Argentina.

De acordo com a publicação, no pedido feito às autoridades há uma menção a "um hóspede drogado que está destruindo o quarto".

Na suíte exclusiva do hotel em Palermo, a polícia se viu diante de cenas de destruição.

Entre as imagens divulgadas pelo jornal, é possível ver uma televisão com a tela quebrada. Outra foto mostra a mesa coberta, entre outras coisas, com restos de uma vela, um isqueiro, uma saboneteira e um pó branco que pode ser cocaína. Também é visto o topo de uma lata queimada. Já no banheiro do quarto foram encontrados outros restos de velas e papel alumínio.

Pouco tempo antes, Payne publicou conteúdo em sua conta no Snapchat, no qual aparece com sua namorada, Kate Cassidy, durante um café da manhã no que parece ser uma casa de campo.

"Lindo dia na Argentina", escreveu ele ao anunciar que também jogaria uma partida de polo.

Payne estava programado para fazer uma turnê pela América do Sul, mas cancelou recentemente devido a problemas de saúde. Ele deveria se apresentar na Argentina no dia 9 de setembro, mas uma grave infecção renal o forçou a tirar uma folga para tratamento.

Hoje, muitos de seus fãs, à medida que a notícia de sua morte se espalhava, reuniram-se do lado de fora da porta do hotel para prestar uma homenagem ao cantor.

O ex-One Direction, que deixou um filho, Bear, de 7 anos, nasceu em 9 de agosto de 1993 e foi um dos adolescentes selecionados para a boy band durante uma audição no programa de TV britânico "The X Factor", em 2010. Na época, o grupo inglês lançou diversos hits, como "What Makes You Beautiful", "Story of My Life" e "Best Song Ever".

A banda inglesa se separou em 2016, desde quando Payne resolveu trilhar carreira solo. No ano passado, ele chegou a cancelar shows que faria no Brasil. (ANSA).

