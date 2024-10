Ladrão é morto com 20 tesouradas ao tentar roubar bar em Milão

MILÃO, 17 OUT (ANSA) - Um ladrão foi morto com ao menos 20 golpes de tesoura na manhã desta quinta-feira (17) em Milão, norte da Itália, após tentar roubar "raspadinhas" em um bar com um cúmplice.

Eros Di Ronza, 37, e seu parceiro invadiram o local após violarem a porta de ferro, por onde tentaram escapar. No entanto, Di Ronza não conseguiu, após ser atingido com uma tesoura. O ladrão ainda tentou se levantar, mas continuou a ser golpeado, mesmo quando estava no chão.

Os suspeitos, o sobrinho e o marido da dona do bar, todos de origem chinesa, foram presos por homicídio doloso. As primeiras investigações sobre a morte de Di Ronza teriam excluído a hipótese de uma ação em legítima defesa.

Segundo a polícia, o rapaz chegou ao bar com uma scooter roubada para tentar levar alguns jogos de loteria instantânea, as "raspadinhas". As autoridades ainda não identificaram o outro ladrão.

Nas redes sociais, o assassinato dividiu opiniões. "Da próxima vez, tente não roubar e vai trabalhar, bandido", "Pelo perfil e o tipo de pessoa, era inevitável que terminasse assim mais cedo ou mais tarde", "Concordo com os chineses" e "Um bandido a menos" são algumas das mensagens deixadas na página de Di Ronza no Facebook.

"Alegrar-se com a morte de um jovem é horrível. Sim, ele roubou, deve ter tido problemas com a justiça, mas foi morto e, até que se prove o contrário, não estava armado, estava tentando fugir. Julgar é fácil! Muito triste", comentou um usuário na mesma página. (ANSA).

