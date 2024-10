Israel ordena saída de moradores de área do vale do Bekaa, leste do Líbano

O Exército de Israel ordenou nesta quinta-feira (17) que a população civil libanesa abandone uma parte do vale do Bekaa, na região leste do país, ao alertar que atacará alvos do movimento pró-Irã Hezbollah na região.

"Aviso urgente aos moradores da região de Bekaa, em particular aqueles que vivem no edifício marcado no mapa na área de Tamnine", afirmou Avichay Adraee, porta-voz do Exército israelense que fala árabe, na rede social X.

"Vocês vivem perto de instalações e interesses do Hezbollah, que serão alvos das Forças de Defesa (Exército) em breve", acrescentou.

