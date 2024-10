ISA Cteep obtém licença ambiental do Estado de SP para projeto Jacarandá

SÃO PAULO (Reuters) - A transmissora de energia ISA Cteep informou nesta quinta-feira que recebeu da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do governo paulista licença para instalação da subestação Água Azul, do projeto Jacarandá.

A previsão de início das obras é março de 2026, afirmou a companhia em comunicado ao mercado.

De acordo com a ISA Cteep, o projeto envolve a ampliação da subestação Água Azul, com incremento de 60 mil metros quadrados de área, destinada à ampliação do pátio de 440 quilovolts (kV) e implantação de novo pátio de 88kV, com incremento de 600 megavolt-ampère (MVA) de potência de transformação.

O empreendimento Jacarandá foi conquistado no Lote 6 do leilão de transmissão nº 01/2022, realizado em junho de 2022 pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

"O investimento previsto pela Aneel na data do leilão é de 232,3 milhões de reais e a Receita Anual Permitida (RAP) é de 15,3 milhões de reais no ciclo 2024-2025", afirmou a ISA Cteep no documento.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)