Irã alerta Israel que responderá com ação 'dolorosa' em caso de ataque

O comandante da Guarda Revolucionária do Irã, Hossein Salami, alertou nesta quinta-feira (17) que seu país responderá se Israel atacar alvos iranianos em retaliação ao lançamento de mísseis por Teerã no dia 1º de outubro.

"Se vocês cometerem o erro de atacar nossos alvos, seja na região ou no Irã, vamos responder com um ataque doloroso", declarou Salami durante as cerimônias fúnebres de Abbas Nilforushan, comandante do exército ideológico da República Islâmica, que morreu em um bombardeio israelense no Líbano.

O general Nilforushan morreu em 27 de setembro no bombardeio israelense no sul de Beirute que matou o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e seu corpo foi encontrado na semana passada.

O Irã afirma que os quase 200 mísseis lançados contra Israel foram uma represália pelo bombardeio que matou Nasrallah e Nilforushan.

