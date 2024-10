Índices da China fecham em baixa com falta de novos estímulos ao setor imobiliário

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China e de Hong Kong fecharam em baixa nesta quinta-feira, à medida que a falta de anúncio de novos estímulos em uma entrevista do governo sobre o setor imobiliário deixou alguns investidores decepcionados.

O índice CSI300 e o índice SSEC, em Xangai, fecharam com quedas de 1,13% e 1,05%, respectivamente. O índice Hang Seng, de Hong Kong, recuou 1,02%.

A China ampliará uma lista de projetos habitacionais elegíveis para financiamento e aumentará os empréstimos bancários para esses empreendimentos para 4 trilhões de iuanes (562 bilhões de dólares), disse o ministro da Habitação e Desenvolvimento Urbano-Rural, Ni Hong, em um briefing.

"O briefing tratou principalmente da implementação de políticas anunciadas anteriormente, incluindo algumas já em operação", disse Shi Jiangwei, analista da Shanghai Minority Asset Management.

O plano de 1 milhão de casas em "vilas urbanas" também ficou aquém das expectativas e não se compara ao esquema de renovação de favelas lançado em 2015, disseram analistas da Shanghai Minority.

As ações do setor imobiliário negociadas na China e em Hong Kong caíram 7,9% e 6,7%, respectivamente, revertendo os ganhos da sessão anterior.

O sentimento em relação ao setor imobiliário da China tem sido um fator importante observado pelos investidores nos mercados acionários, uma vez que a segunda maior economia do mundo está lidando com uma crise no setor.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,7%, a 38.911 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,02%, a 20.079 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 1,05%, a 3.169 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 1,13%, a 3.788 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,04%, a 2.609 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,19%, a 23.053 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,96%, a 3.625 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,86%, a 8.355 pontos.

(Por redação de Xangai)