Boulos diz que é caro enterrar fios e prioridade seriam regiões com apagão

O candidato a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) disse que, se eleito, pretende enterrar a fiação de São Paulo para evitar apagões, mas o custo é alto e a prioridade seria começar por regiões mais vulneráveis à queda de energia. A fala foi em entrevista ao UOL/Folha/Rede TV!, após o prefeito Ricardo Nunes (MDB) desistir do debate.

O que aconteceu

Boulos admitiu que enterrar a fiação da cidade é um tema "polêmico" porque "é caro". Disse que, "para fazer na cidade inteira, de uma só vez, é impossível". A sugestão foi "mapear" as regiões a cidade em que houve apagão recentemente e enterrar a fiação nessas regiões "mais vulneráveis".

O colunista do UOL Kennedy Alencar lembrou que o custo para enterrar 500 quilômetros de fios ficaria em torno de R$ 5 bilhões. "São 20 mil km de fios [na cidade]. Numa conta rápida, seriam R$ 200 bilhões", disse o colunista. Segundo a Enel, enterrar a rede elétrica nos 24 municípios cobertos pela empresa pode custar R$ 320 bilhões.

Questionado sobre como bancaria o enterramento, Boulos não informou. "Não é possível a gente colocar aqui um número em abstrato sem a gente ter um mapeamento técnico daquelas regiões que são as mais vulneráveis pra produzir apagão", disse.

Em seguida sugeriu "procurar o governo federal". "[Vou] propor uma parceria com o governo federal para entrar com recurso próprio da prefeitura e também recurso do governo Lula para a gente iniciar o enterramento dos fios a partir dessas regiões mais vulneráveis e, com todas essas medidas, deixar São Paulo mais segura", disse.

Questionado sobre como seria a participação federal, sugeriu pedir dinheiro ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). "Conversei com o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, que teria disposição de entrar numa parceria dessa, né? Nós temos condições de construir dentro do PAC, nós estamos falando de uma obra de infraestrutura, o PAC cuida de infraestrutura. São Paulo é a maior cidade do Brasil, é um tradicional proteger a segurança energética de São Paulo", afirmou.

*Participam desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Caíque Alencar, Fabíola Perez, Rafael Neves e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, em São Paulo