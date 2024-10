Dow Jones registra novo recorde, com impulso de ações de chips e dados de varejo dos EUA

Por David French

(Reuters) - O índice Dow Jones encerrou em alta nesta quinta-feira, seu quarto recorde nas últimas cinco sessões, depois que as vendas no varejo dos Estados Unidos ficaram acima das expectativas, indicando um consumidor norte-americano robusto, e com as ações de chips sendo impulsionadas por previsão otimista da TSMC.

De acordo com dados preliminares, o Dow Jones subiu 0,38%, para 43.241,71 pontos. O S&P 500 teve variação negativa de 0,02%, para 5.841,48 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq teve variação positiva de 0,04%, para 18.373,54 pontos.