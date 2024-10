Datafolha em SP: Nunes tem 51% e Boulos, 33% das intenções de voto no 2º turno

A pouco mais de uma semana do segundo turno das eleições municipais em São Paulo, o novo levantamento divulgado pelo Datafolha nesta quinta-feira, 17, aponta o prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) à frente da disputa, com 51% das intenções de voto.

Concorrendo com ele, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 33% das menções no cenário estimulado, em que os nomes da dupla são apresentados para os entrevistados.

Segundo o levantamento, 14% dos eleitores afirmaram que votariam em branco ou anulariam o voto caso o pleito fosse hoje. Outros 2% não sabem em quem votar.

O Datafolha entrevistou 1.204 eleitores de São Paulo entre os dias 15 e 17 de outubro. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-05561/2024.

Apagão não se traduz em votos para Boulos

O apagão que atingiu São Paulo e se tornou o centro dos debates e das propagandas eleitorais dos dois candidatos não se traduziu em votos no candidato psolista. No novo Datafolha, Nunes caiu quatro pontos -além da margem de erro- em relação ao levantamento anterior. Os votos do atual prefeito, no entanto, não se transferiram para o psolista, e sim foram convertidos em brancos e nulos, que passaram de 10% para 14%.

Na pesquisa anterior do instituto, publicada há uma semana, Nunes figurava com 55% das intenções de voto, e Boulos com 33% das menções. Nela, a maioria dos entrevistados, 85%, afirmou já estar "totalmente decidida" sobre o voto em seu candidato escolhido. Os outros 15% afirmaram que ainda poderiam rever e mudar de decisão.

O índice de decisão se manteve alto entre os eleitores paulistanos, com 86% dizendo que têm certeza sobre o candidato escolhido. Entre os 14% restantes, 72% dos entrevistados prefeririam votar branco ou nulo.

Na pesquisa espontânea - em que os nomes dos candidatos não são informados aos eleitores -, Nunes manteve os 41%, enquanto Boulos cresceu um ponto porcentual, atingindo 30%. Nesse cenário, brancos e nulos são 10% e indecisos são 12%. Outros nomes foram citados por 3% dos eleitores, enquanto 2% mencionaram o "atual prefeito", sem citar o nome do emedebista, e 2% disseram "no 15", número do emedebista na urna.

Rejeição

O levantamento também questionou em quem os eleitores não votariam. A rejeição de Nunes oscilou de 37% para 35%, uma queda similar à de Boulos, que passou de 58% para 56%.

Após os acenos de Boulos aos eleitores de Pablo Marçal (PRTB), terceiro colocado no primeiro turno, 8% dos eleitores do ex-coach declararam ao Datafolha que votariam no psolista; na semana passada, esse porcentual era de 4% Já entre os eleitores de Marçal que votariam em Nunes houve uma queda de 7 pontos porcentuais, para 77%. Dos votantes de Tabata Amaral (PSB), a quarta colocada no pleito paulistano, 52% optaram por Boulos, ante 27% que preferem Nunes.

Entre os entrevistados que votaram no presidente Lula (PT) em 2022, 65% preferem eleger o psolista, enquanto 36% escolhem o atual prefeito. Já entre aqueles que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), 83% declararam voto em Nunes.