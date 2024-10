Corpo de Liam Payne no necrotério da Argentina, comoção entre os fãs

O corpo de Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction que morreu na quarta-feira após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, permanece no necrotério nesta quinta-feira (17) enquanto aguarda os resultados das investigações policiais sobre as circunstâncias de sua morte.

Dezenas de fãs de Payne se reuniram assim que a notícia de sua morte foi anunciada em frente ao hotel Casa Sur, na capital argentina, e alguns permaneceram lá até altas horas da noite. Na manhã desta quinta-feira, flores e cartazes que diziam "descanse em paz" ou "você sempre esteve comigo" eram vistos em frente ao local.

"Estou mais chocada do que qualquer coisa. Acho muito estranho e forte que isso tenha acontecido aqui", disse à AFP Catalina Gelos, de 22 anos, fã do One Direction desde os 14.

Payne, de 31 anos, morreu na quarta-feira, pouco depois das 17h, horário local (mesmo horário em Brasília), após cair da varanda de seu quarto no terceiro andar do hotel.

Espera-se que as testemunhas, especialmente os funcionários do hotel, compareçam ao tribunal durante todo o dia.

Alguns "directioners", como são conhecidos seus fãs, convocaram nas redes sociais uma reunião na tarde desta quinta-feira em torno do simbólico Obelisco para se despedirem de Payne.

Na quarta-feira, foi divulgado o áudio do gerente do hotel que ligou para o número de emergência.

"Temos um hóspede que está muito drogado e está bagunçando o quarto inteiro então precisamos que venha (...). Ele tem uma varanda e temos medo que ele faça alguma coisa que coloque a sua vida em risco", disse o funcionário.

O Ministério da Segurança de Buenos Aires emitiu outro comunicado no qual informou que seus dirigentes confirmaram "a morte de um homem que se jogou da varanda de seu quarto".

O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido confirmou que está em contato com as autoridades argentinas em relação à "morte de um britânico". No entanto, um porta-voz se recusou a comentar o caso.

- Parte da adolescência -

"Sinto que é uma parte da adolescência que se perde, que vai com ele", disse Lena Duek, de 21 anos, na noite de quarta-feira.

Em frente ao hotel, a jovem cantou a música "What Makes You Beautiful", do One Direction, relembrando a banda que a acompanhou durante a adolescência e sobre a qual tinha esperanças de que voltasse a se reunir.

Payne teve "lesões gravíssimas e incompatíveis com a vida em decorrência da queda (...). Não houve possibilidade de reanimação", disse na quarta-feira o chefe do Sistema de Atendimento Médico de Emergência (Same), Alberto Crescenti.

A queda, cujos motivos estão sendo investigados, ocorreu de uma altura "de cerca de 13 ou 14 metros", acrescentou. "Aparentemente ele teve uma fratura na base do crânio".

O jornal local Clarín publicou fotos atribuídas ao interior do quarto ocupado por Payne, nas quais é possível ver uma mesa com restos de pó branco, papel alumínio e um isqueiro, além de uma televisão com a tela quebrada.

Em 2 de outubro, Payne assistiu a um show de seu ex-colega de banda Niall Horan em Buenos Aires.

- Banda sensação -

A banda sensação One Direction surgiu em 2010, quando os então adolescentes Liam Payne, Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik participaram do concurso de televisão britânico "The X Factor".

Em 2016, o grupo anunciou que entraria em hiato por tempo indeterminado, mas que não se separaria.

Payne anunciou que estava trabalhando em um álbum solo naquele mesmo ano, seguindo os passos de outros integrantes do grupo.

O single "Strip that Down" de Payne alcançou o terceiro lugar nas paradas do Reino Unido e o décimo lugar na parada da Billboard dos EUA. Em 2019, lançou seu álbum "LP1".

Nascido em 29 de agosto de 1993, esteve no "The X Factor" duas vezes antes de ganhar destaque com a formação da banda. Ele teve vários créditos de composição no catálogo do One Direction.

No auge da fama, a 'boyband' se tornou um dos shows ao vivo de maior bilheteria do mundo.

Nos últimos anos, Payne falou abertamente sobre sua luta contra o alcoolismo e os problemas que acompanham a fama.

Em um vídeo de 2023 postado no YouTube, Payne disse que passou um tempo em um centro de reabilitação e falou sobre seus esforços para parar de beber.

No ano passado, ele revelou que estava trabalhando em um segundo álbum e lançou um single em março de 2024.

