Conselho da Localiza aprova resgate de notas e debêntures

SÃO PAULO (Reuters) - A Localiza informou nesta quinta-feira que seu conselho de administração aprovou o resgate antecipado de notas e debêntures de sua emissão, que totalizam saldo devedor de 4,895 bilhões de reais, conforme comunicado ao mercado.

O colegiado da Localiza também aprovou a décima quinta emissão de debêntures simples, em duas séries, da Localiza Fleet, no montante de 1,75 bilhão de reais. Os recursos, segundo a companhia, serão para resgate antecipado de uma emissão de debêntures da Fleet e recomposição de caixa da subsidiária.

No caso do resgate de debêntures da Fleet, o saldo devedor, nesta quinta-feira, é de 756,5 milhões de reais, de acordo com comunicado separado da subsidiária.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)