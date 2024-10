China amplia fundos a projetos habitacionais para apoiar o setor

Por Joe Cash e Liangping Gao

PEQUIM (Reuters) - A China ampliará uma lista de projetos habitacionais elegíveis para financiamento e aumentará os empréstimos bancários para esses empreendimentos para 4 trilhões de iuanes (562 bilhões de dólares) até o final do ano, disse o ministro da Habitação e Desenvolvimento Urbano-Rural, Ni Hong, nesta quinta-feira.

O redesenvolvimento das cidades também ganhará ritmo, com um milhão de "vilas urbanas" a serem incluídas nesses planos, disse Ni em uma coletiva de imprensa, acrescentando que as pessoas que estão sendo reassentadas ajudarão a absorver os estoques de moradias existentes.

As promessas de mais financiamento para incorporadoras com pouco dinheiro e reformas urbanas fazem parte de uma série de medidas anunciadas nas últimas semanas com o objetivo de estabilizar um setor que entrou em crise em 2021, prejudicando o crescimento mais amplo da segunda maior economia do mundo.

"Pode-se dizer que o mercado imobiliário já começou a se recuperar", disse Ni aos repórteres.

Desde o ano passado, a China implementou políticas incrementais para aumentar a confiança dos compradores de imóveis em meio a preocupações com a queda persistente dos preços dos imóveis, com a entrega pontual das casas pelas incorporadoras e com a situação de seus empregos e rendas em uma economia frágil.

Não foram divulgadas estimativas oficiais sobre o número de casas pré-vendidas inacabadas. De acordo com um relatório do Nomura publicado em janeiro, 20 milhões de unidades foram vendidas, mas ainda não construídas.

Ni disse que 2,46 milhões de novas casas foram entregues desde maio.

Em janeiro, a China anunciou um plano para uma lista de projetos que podem receber financiamento para garantir que as incorporadoras possam concluir a construção e entregar as casas aos compradores.

Os empréstimos aprovados para os projetos da lista aumentaram para 2,23 trilhões de iuanes em 16 de outubro, disse Xiao Yuanqi, vice-diretor da Administração Reguladora Financeira do Estado, na coletiva de imprensa.

"Com base na coletiva de imprensa de hoje, acreditamos que foram anunciadas poucas políticas incrementais para impulsionar a demanda por imóveis", disse Jeff Zhang, analista de ações da Morningstar Research.

"A diretriz mais significativa diz respeito ao suporte de crédito para projetos na lista... Esperamos uma aceleração na execução com mais incorporadoras em dificuldades recebendo fundos para a conclusão de casas, o que ajudaria a reforçar a confiança dos compradores de casas."

No sábado, as autoridades do Ministério das Finanças também anunciaram medidas para apoiar o setor imobiliário, permitindo que os governos locais usem fundos de títulos especiais para comprar casas não vendidas e terrenos ociosos.

No final de setembro, o banco central anunciou medidas que incluíam cortes na taxa mínima de entrada para 15% para todos os compradores.