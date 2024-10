Casos de Marburg em Ruanda caem, mas mpox continua se espalhando pela África, dizem autoridades

DAKAR (Reuters) - O surto do mortal vírus Marburg em Ruanda está se enfraquecendo após a vacinação da maioria das pessoas do grupo vulnerável, incluindo trabalhadores do setor da Saúde, embora os casos de mpox continuem se espalhando para outros países africanos, afirmaram nesta quinta-feira o ministro da Saúde ruandês e o Centro de Controle de Prevenção e Doenças da África.

No começo de outubro, Ruanda passou a administrar doses de vacina contra o vírus Marburg para combater o surto da doença — que se assemelha ao Ebola —, no país do leste africano.

As novas infecções caíram mais de 50% em comparação com as duas primeiras semanas, afirmou o ministro da Saúde, Sabin Nsanzimana, acrescentando que o país tem agora dias consecutivos sem novos casos ou mortes, e que a maioria dos pacientes está se recuperando nos centros de tratamento.

“Em geral, a tendência é muito animadora, muito positiva, tanto do lado das novas infecções, que estão caindo significativamente, quanto na redução da mortalidade”, afirmou Nsanzimana.

O ministro afirmou que os últimos números mostram 62 casos confirmados da febre hemorrágica viral, com 15 mortes. Ele disse que 38 pessoas se recuperaram e nove estão em tratamento.

Já a epidemia de mpox, que foi considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) uma emergência de saúde pública internacional, continua se espalhando pelo continente, afirmou o diretor-geral do CDC africano, Jean Kaseya.

O número de países afetados subiu de seis Estados da União Africana em abril para 18 em outubro, afirmou Kaseya.

“Não queremos ver todos os países africanos afetados. É por isso que precisamos intensificar nossos esforços”, disse.

A África registrou mais de 42.000 casos suspeitos de mpox, incluindo 1.100 mortes até agora neste ano, de acordo com dados do CDC da África.

(Reportagem de Anait Miridzhanian)