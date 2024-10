Botox, preenchedores: casal é preso com R$ 10 mi em produtos falsos no PR

Do UOL, em São Paulo

Um casal foi preso em flagrante com mais de R$ 10 milhões em medicamentos falsificados destinados a procedimentos estéticos em Pinhais (PR) na última quarta-feira (16).

O que aconteceu

Os suspeitos, de 34 e 39 anos, mantinham parte dos produtos falsos em casa. Quase três mil frascos de toxina botulínica falsificada estavam guardados em dois refrigeradores na área externa da residência do casal. Os policiais também encontraram outros produtos de saúde utilizados em procedimentos estéticos e comprovantes de compra e venda de medicamentos.

Maior parte dos produtos estava em um depósito. Os agentes apreenderam 3,5 mil caixas de botox, 4,9 mil preenchedores, 1,5 mil biostimuladores e 3,1 produtos para aplicação, como seringas e agulhas. Além disso, foram recolhidos documentos, máquinas de cartão, embalagens e materiais utilizados para a distribuição dos produtos para todo o Brasil.

Investigações começaram após a Vigilância Sanitária de Curitiba interditar um estabelecimento do casal. "Mesmo com o local lacrado, os suspeitos romperam o selo, retiraram os produtos e continuaram a venda, transferindo o restante para o depósito em que ocorreu a nova apreensão", explicou a delegada Aline Manzatto.

Casal foi preso em flagrante por falsificação de produto destinado para fins terapêuticos ou medicinais. A Polícia Civil informou que, se condenados, os investigados podem ser condenados a mais de 15 anos de prisão.

População pode denunciar a comercialização ilegal de medicamentos. As denúncias podem ser feitas anonimamente, por meio do telefone 197, da Polícia Civil, ou 181, do Disque-Denúncia.

O UOL não conseguiu localizar as defesas dos suspeitos porque os nomes não foram divulgados. O espaço segue aberto para manifestação.