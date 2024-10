Brasil tem previsão de chuva e temporais em todo o país nos próximos dias

Nos próximos dias, o Brasil enfrentará um novo ciclo de chuvas intensas e temporais que devem afetar várias regiões do país. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já emitiu alertas para áreas do Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste, que devem enfrentar fortes precipitações, ventos intensos e trovoadas.

O Norte e o Sul do país também não estão imunes, com previsão de pancadas de chuva isoladas e aumento na intensidade dos ventos. Confira a seguir as principais regiões que serão impactadas e as condições climáticas esperadas. Veja a seguir.

Previsão de tempo instável para São Paulo

Entre esta quarta-feira (16) e o próximo domingo (20), capital deve ter tempo encoberto e chuva. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a cidade terá tempo nublado e pancadas de chuvas isoladas.

Para a próxima quinta-feira (17), previsão indica que São Paulo terá somente chuvisco, com a chuva ganhando força novamente na próxima sexta-feira (18). Já no próximo sábado (19), há possibilidade de trovoadas, com ventos de intensidade moderada.

Cidades de SP terão chuvas mais intensas. Pancadas isoladas e trovoadas são esperadas, por exemplo, em Taubaté, Sorocaba e Campos do Jordão. Taboão da Serra, um dos municípios afetados pelo temporal da última sexta, também terá tempo encoberto, chuvisco e períodos de chuvas mais intensas e isoladas.

Inmet publicou alerta de "perigo potencial" de tempestade para cidades do Sudeste. O alerta do Instituto vale para as seguintes regiões: em São Paulo, Campinas, Vale do Paraíba, e Região Metropolitana; no Rio de Janeiro, regiões Sul e Metropolitana; e em Minas Gerais, Sul e Sudoeste do estado. As localidades indicadas devem receber entre 20 e 50 milímetros de chuva, com ventos entre 40 e 60 km/h, além de possível queda de granizo. Em Vitória, não há previsão de chuva até pelo menos o próximo sábado.

Chuva deve atingir vários estados nos próximos dias

Centro-Oeste está em alerta de perigo por conta da precipitação. Goiânia, por exemplo, deve ter fortes chuvas e trovoadas pelos próximos quatro dias, segundo previsão do Inmet. Após período de estiagem severa, Brasília também receberá chuva, porém em menor intensidade. Campo Grande e Cuiabá devem alternar chuviscos e chuvas mais fortes, com máximas no período de até 36 e 38ºC, respectivamente. Em algumas regiões do Centro-Oeste, como a cidade de Sinop (MT), há alerta para ventos intensos, que podem chegar a 100 km/h. De acordo com o Inmet, a condição se estende até a manhã da próxima quinta.

Bahia deve concentrar precipitação no Nordeste. Salvador deve enfrentar dias chuvosos até o fim da semana, segundo o Inmet, que incluiu o centro-sul baiano no alerta de perigo potencial por conta do acumulado de chuva esperado até a manhã da próxima quinta. No próximo final de semana, a temperatura em Salvador deve variar entre 23 e 31ºC.

Demais capitais do Nordeste devem ter menor volume de chuva, porém terão tempo encoberto. Embora a média de temperatura seja de cerca de 30ºC, a região ficará predominantemente nublada, com possibilidade de chuvas isoladas. A exceção é a cidade de Teresina, onde há previsão de chuvas mais intensas e possibilidade de trovoadas entre a noite desta quarta-feira e o próximo sábado.

No Norte, temperaturas devem seguir altas. Em Porto Velho, a máxima será de até 36ºC nesta quarta, com pancadas de chuvas isoladas. Em Boa Vista, mesma condição de chuva, porém com calor ainda maior: 38ºC de máxima até o início da próxima semana. Em Manaus, céu encoberto e máxima de 37ºC. Macapá e Belém não devem registrar chuvas, enquanto Palmas tem previsão de chuvas de diferentes intensidades até o domingo, com calor de 33ºC na sexta-feira (18).

Sul terá tempo encoberto até o final da semana. Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre devem registrar, respectivamente, máximas de 28, 25 e 25ºC nos próximos dias, com muitas nuvens e possibilidade de chuvisco. Nas três capitais, há possibilidade de rajadas fortes de vento, de acordo com o Inmet.

O que aconteceu em SP



Temporal teve ventos mais fortes em quase 30 anos. Os ventos, que ultrapassaram 107 km/h, foram os mais fortes desde 1995, segundo a Defesa Civil. As regiões oeste e sul da cidade de São Paulo foram as mais atingidas, assim como Carapicuíba, Taboão da Serra, Cotia, Osasco e Barueri, na Região Metropolitana. Até o momento, pelo menos sete mortes foram registradas em decorrência do temporal.

Mais de quatro dias depois da tempestade, milhares de clientes seguem sem energia elétrica. Segundo boletim divulgado pela Enel na manhã desta quarta-feira (16), pelo menos 100 mil imóveis permanecem sem luz. Ainda conforme a empresa, cerca de 7,6 mil ocorrências ativas foram registradas após o temporal.

Não há previsão para o restabelecimento completo da energia elétrica. Os boletins divulgados pela Enel não informam um horário previsto para a finalização dos trabalhos. Clientes ouvidos pelo UOL ao longo dos últimos dias declararam que, ao entrar em contato com os canais oficiais da empresa, recebiam como previsão um horário que já havia passado.

Profissionais de outras localidades foram convocados para atuar na situação em São Paulo. Além de colaboradores do Rio de Janeiro e do Ceará, estados que também têm a Enel como distribuidora de energia, trabalhadores do Chile, da Argentina, da Espanha e da Itália chegaram ao Brasil no início da semana para reforçar as equipes espalhadas pelos municípios afetados.

Apagão virou tema de campanha política para o segundo turno da Prefeitura de São Paulo. Os candidatos Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL), que disputarão o cargo no próximo dia 27, vêm trocando acusações e responsabilizando seus respectivos grupos rivais pelo apagão e pela demora no restabelecimento da energia na cidade. Enquanto Boulos atacou Nunes pela falta de podas adequadas de árvores, o atual prefeito usou o tema para atacar o presidente Lula (PT), que apoia Boulos, citando que a concessão com a Enel é federal.

Guilherme Boulos (à esq.) e Ricardo Nunes durante debate na Band, na última segunda-feira (14). Blecaute em São Paulo causou troca de acusações entre os candidatos Imagem: Aloisio Mauricio/Fotoarena/Estadão Conteúdo

*Com informações de matéria publicada em 16/10/2024.