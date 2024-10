Boulos diz que, se eleito, vai chamar Lula e Tarcísio para conversar sobre SP

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) afirmou que, se eleito, vai chamar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para conversarem sobre a capital paulista.

"Eu, como prefeito de São Paulo, no meu primeiro mês de governo, vou chamar Tarcísio e Lula para discutir os grandes temas da cidade de São Paulo. Lula é adversário político do Tarcísio também. Isso não impediu Lula de trazer mais de R$ 10 bilhões do PAC em parceria com o governo do Estado para ajudar na extensão do Metrô e garantir a urbanização do Córrego dos Freitas", disse Boulos em sabatina promovida pela Folha de S.Paulo, UOL e RedeTV.

Rejeição

Ao comentar sobre a rejeição apontada a ele em pesquisas eleitorais, Boulos disse estar enfrentando uma "máquina muito poderosa" que quer dar sustentação para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se candidatar à Presidência da República em 2026.

"Estou enfrentando uma máquina muito poderosa. Uma máquina que representa um projeto político eleitoral da extrema direita que sonham com um bolsonarismo moderado. Querem o mesmo projeto de Bolsonaro, que se finja de civilizado, que saiba comer de garfo e faca e não use cloroquina. Esse projeto vê na eleição da Prefeitura de São Paulo uma tentativa de usar ela como trampolim para que Tarcísio deixe o governo e se alce à candidatura presidencial", disse Boulos.