Bombardeiros dos EUA atacam locais subterrâneos de armas do grupo Houthi no Iêmen

(Reuters) - Os Estados Unidos disseram que realizaram ataques na quarta-feira contra cinco instalações subterrâneas de armazenamento de armas em áreas controladas pelos Houthis no Iêmen, em um ataque no qual utilizaram pela primeira vez bombardeiros B-2 contra o grupo alinhado ao Irã.

Em palavras que também poderiam ser interpretadas como um sinal para o Irã, o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, disse que o ataque foi uma demonstração única da capacidade do Pentágono de atacar instalações de difícil acesso, "não importa o quão profundamente enterradas no subsolo ou fortificadas".

"O emprego de bombardeiros furtivos de longo alcance B-2 Spirit da Força Aérea dos EUA demonstra a capacidade de ataque global dos EUA para agir contra esses alvos quando necessário, a qualquer hora e em qualquer lugar", afirmou Austin em um comunicado.

Uma autoridade de defesa dos EUA, falando sob condição de anonimato, confirmou que foi a primeira vez que um bombardeiro B-2 foi usado contra os Houthis.

Os temores de um conflito mais amplo no Oriente Médio aumentaram após o ataque com mísseis do Irã em 1º de outubro, à medida que Israel avalia a retaliação e luta contra outros grupos apoiados pelo Irã, incluindo o Hamas em Gaza e o Hezbollah do Líbano.

Os combatentes Houthis no Iêmen realizaram quase 100 ataques a navios que cruzam o Mar Vermelho desde novembro e dizem que estão agindo em solidariedade aos palestinos na guerra de um ano de Israel em Gaza. Eles afundaram dois navios, apreenderam outro e mataram pelo menos quatro marinheiros.

Eles também dispararam contra Israel, que realizou ataques contra alvos Houthi no Iêmen.

O governo Biden tem agido principalmente de forma defensiva contra os ataques dos Houthis no Mar Vermelho, geralmente agindo para interceptar ataques de drones e mísseis contra embarcações comerciais e navios de guerra dos EUA.

